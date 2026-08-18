Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira despertó el domingo 16 de agosto de 2026 con una noticia que llenó de nostalgia a quienes conocieron la historia y sensibilidad de la región. Marta González Villegas, reconocida ciudadana y figura emblemática para muchos pereiranos, falleció a los 76 años, rodeada por la tranquilidad que ella misma cultivó en vida. De acuerdo con El Diario, la muerte de “Martica” coincidió notoriamente con la fecha cercana al aniversario del fallecimiento de su padre, el célebre poeta Luis Carlos González Mejía –conocido como El poeta de La Ruana–, quien partió un 17 de agosto de 1985. Ese paralelismo temporal parece recoger la conexión íntima y familiar que marcó la vida de Marta.

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Marta González Villegas era la hija mayor de Luis Carlos González y Carolina Villegas. Nació y creció junto a sus hermanos, Eduardo y Fernando, en una casa histórica ubicada en la carrera sexta entre las calles 21 y 22, un lugar que albergó numerosas tertulias, recitales de poesía y notas musicales del tiple, gracias a su padre. Esa misma casa, cargada de recuerdos y símbolos familiares, hoy es la sede del Concejo Municipal de Pereira, resonando aún con las huellas de aquella familia que tanto dio a la ciudad.

A lo largo de su vida, Marta dejó una huella profunda tanto en la esfera pública como en la cultural. Fue reconocida como servidora pública y se desempeñó como secretaria de varios gobernadores del departamento de Risaralda. En ese entorno político, se distinguió por su carácter firme, sin perder nunca el sentido de pertenencia y el tono local que le inspiraron sus raíces pereiranas.

Martica también tuvo un papel relevante en el periodismo regional. Según información de El Diario, fue una de las periodistas fundadoras de La Tarde –periódico liberal que vio la luz el 9 de junio de 1975–, participando activamente en sus primeros años, aquellos en los que desde el papel impreso se narraban la vida cotidiana, los retos y las celebraciones del Eje Cafetero. Sus colegas y quienes la trataron de cerca coinciden en destacar su temperamento fuerte, pero también su generosidad, lealtad y capacidad de amistad. Su vida, dedicada al servicio y la construcción de memoria colectiva, se convirtió en referente para varias generaciones de pereiranos.

Hoy, la ciudad despide a quien fue guardiana de la historia familiar y a la vez de la memoria de Pereira, hija de un poeta que supo cantarle a la tierra cafetera y a su gente más sencilla. En palabras de El Diario, el Eje Cafetero le agradece y le desea paz en su descanso eterno, imaginando un reencuentro con sus padres en alguna tarde de versos y café.

¿Quién fue Marta González Villegas y por qué es recordada en Pereira?

Marta González Villegas fue una reconocida servidora pública y periodista de Pereira, hija del poeta Luis Carlos González Mejía. Se destacó como secretaria de varios gobernadores de Risaralda y como periodista fundadora del periódico La Tarde. Era valorada por su carácter fuerte, su lealtad y su contribución a la memoria y cultura de la ciudad.

¿Qué legado dejó la familia González Villegas en la historia de Pereira?

La familia González Villegas dejó un legado fundamental en la cultura y la memoria de Pereira. La casa familiar fue un símbolo de encuentros culturales y hoy alberga el Concejo Municipal. Además, Luis Carlos González, padre de Marta, es recordado como uno de los poetas más importantes que homenajeó las costumbres y el sentir colectivo del Eje Cafetero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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