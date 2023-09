Al cierre de la primera jornada de la Audiencia de Reconocimiento por 303 falsos positivos en el Casanare, se produjo de forma sorpresiva la devolución de una medalla de reconocimiento por parte del capitán (r) Jaime Alberto Rivera, exoficial del Gaula Casanare, como forma de reparación a las víctimas.

El oficial, con la voz entrecortada al entregar el reconocimiento, afirmó que prefería entregárselo a los familiares de las 59 personas asesinadas durante su paso por esa unidad antisecuestro, antes que mantenerla en su casa debido a los crímenes que están detrás de dicha medalla.

“No la merecí, no la merezco y debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa, porque no quiero que mi familia vea esta presea y me pregunte un día ¿cómo la obtuve?” señaló el capitán Rivera.