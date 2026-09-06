Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 69 años habría sido víctima de una estafa mientras intentaba retirar dinero en un cajero electrónico en Ibagué. Según información de la Fiscalía General de la Nación, el caso ocurrió en junio de 2025 y terminó con la captura de dos presuntos responsables en Bogotá. Todo sucedió cuando la ciudadana se acercó a un cajero automático y fue abordada por dos hombres, quienes, de acuerdo con la investigación, supuestamente la convencieron de usar un dispositivo que ya habrían manipulado con anterioridad.

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El ente judicial identificó a los implicados como Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos, quienes habrían planificado el fraude con anticipación. Durante el hecho, Lombana Bustos presuntamente se habría encargado de alterar el funcionamiento del cajero automático, mientras Dueñas Guzmán, utilizando diversas maniobras, realizó un supuesto cambio de tarjeta sin que la adulta mayor se percatara en ese momento. Así, cada uno jugó un papel en la ejecución del hurto.

Horas después de los hechos en el cajero, la víctima empezó a recibir notificaciones de su entidad bancaria sobre movimientos irregulares en su cuenta. Según la Fiscalía General de la Nación, las alertas mencionaban retiros por un total de 2 millones de pesos realizados en diferentes cajeros, así como la compra de una pulsera de oro valorada en 11,7 millones de pesos en un establecimiento comercial de la ciudad. En suma, los presuntos delincuentes se habrían apropiado de más de 13 millones de pesos de la afectada.

Ante la denuncia y las denuncias formales, una fiscal adscrita a la Seccional Tolima imputó cargos a Dueñas Guzmán y Lombana Bustos por los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. La captura de ambos fue realizada en Bogotá gracias a servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en cooperación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados en su contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el modus operandi del robo en el cajero de Ibagué?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los responsables presuntamente manipularon el cajero electrónico antes del ingreso de la víctima y, mediante engaños, lograron que ella usara dicho dispositivo. Mientras uno de los implicados supuestamente obstaculizaba el funcionamiento del cajero, el otro habría realizado el cambio de tarjeta. Posteriormente, emplearon la tarjeta original de la víctima para efectuar retiros y realizar una compra millonaria.

¿Cuáles delitos les imputó la Fiscalía a los capturados por el caso del cajero?

La Fiscalía General de la Nación les imputó a Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Estos cargos están relacionados con la apropiación indebida del dinero de una adulta mayor mediante el uso de tecnología y el acceso no autorizado a información bancaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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