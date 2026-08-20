Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente emergencia sísmica en Colombia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de muchas edificaciones frente a eventos de gran magnitud. Según un análisis publicado por The Conversation y elaborado por Ryan Hoult, profesor de Ingeniería Estructural y Sísmica de la Universidad de Newcastle, aún es temprano para establecer si el terremoto que sacudió la zona de San José del Palmar, en Chocó, guarda relación con el movimiento registrado previamente en Venezuela. Sin embargo, más allá del origen del sismo, el artículo llama la atención sobre el comportamiento y las debilidades de las estructuras de concreto armado típicamente empleadas en Colombia.

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En el análisis citado, Hoult señala que las losas, vigas y columnas en los edificios brindan soporte contra las cargas gravitatorias, pero que para enfrentar fuerzas laterales como las generadas por el viento o los terremotos, se requieren muros de hormigón armado. El académico destaca que en Colombia muchas construcciones utilizan muros de concreto de entre 7 y 10 centímetros de espesor, reforzados solo con una malla de alambre electrosoldado que resulta frágil y propensa a romperse. Esta situación, sumada a la imposibilidad práctica de colocar refuerzos de acero adicionales en los bordes, limita la capacidad de las paredes para soportar movimientos sísmicos intensos.

Para respaldar estas observaciones, Hoult y un grupo de colegas de tres universidades colombianas realizaron pruebas en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural de la Escuela Federal de Tecnología de Lausana, Suiza. Las pruebas consistieron en someter a muros de hormigón, construidos según las normas usuales colombianas, a movimientos similares a los de un terremoto. Los resultados, incluso antes del reciente sismo, ya apuntaban a la falta de resistencia adecuada de estos muros frente a eventos sísmicos considerables.

El profesor Hoult advierte en su texto que, mientras lo ideal sería que en un sismo se generen muchas grietas pequeñas en la base de los muros para distribuir tensiones, los muros tan delgados tienden a ceder y no cumplen con este propósito. Además, subraya que la delgadez y el refuerzo insuficiente no representan excepciones, sino una práctica extendida en Colombia y en otras regiones latinoamericanas. El artículo, citado por eldiario.com.co, enfatiza la importancia de revisar el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad sismorresistente y la urgencia de debatir sobre la calidad y el futuro de las prácticas constructivas, considerando las recientes tragedias y los daños registrados en múltiples municipios del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fallas estructurales evidenciaron las pruebas de muros de hormigón armado en Colombia?

Las pruebas realizadas por Ryan Hoult y sus colegas en Suiza revelaron que los muros típicos de hormigón armado en Colombia, debido a su escaso grosor y refuerzo limitado, no ofrecen la resistencia suficiente para soportar movimientos sísmicos significativos. Estas estructuras tienden a ceder antes de que puedan distribuir adecuadamente las tensiones, lo que las hace especialmente vulnerables ante terremotos de gran magnitud.

¿Por qué los muros de hormigón en edificios colombianos presentan mayor vulnerabilidad ante terremotos?

De acuerdo con el análisis citado por The Conversation, muchos muros de hormigón en Colombia tienen solo entre 7 y 10 centímetros de espesor y están reforzados únicamente con mallas frágiles. Esta combinación limita la capacidad de absorción de energía y resistencia al movimiento sísmico, lo que incrementa el riesgo de colapso y daños estructurales en caso de terremotos intensos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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