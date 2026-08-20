Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ESE Salud Pereira, encabezada por su subgerente científica Liliana Torres, enfrenta un desafío significativo tras las emergencias originadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. Según información recogida por El Diario, varias instituciones hospitalarias de la ciudad y el departamento resultaron con daños estructurales considerables, generando obstáculos importantes en la prestación regular de los servicios médicos a la comunidad de Pereira. No obstante, la entidad ha hecho énfasis en que no han cesado las atenciones esenciales a pesar de los contratiempos.

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En un balance detallado, Liliana Torres confirmó que el hospital de San Joaquín ha sufrido graves afectaciones en el área de consulta externa, donde funcionaban aproximadamente 25 consultorios para atención general y especializada. Además, el centro de salud de Boston actualmente se encuentra inhabilitado por los daños, mientras que los puestos de salud en San Nicolás y Altagracia permanecen bajo revisión debido a dificultades detectadas en sus estructuras, especialmente en algunos muros.

A pesar de este panorama adverso, la ESE Salud Pereira ha mantenido la atención a la ciudadanía. Tras el terremoto, se han presentado nuevos retos, como el aumento de enfermedades respiratorias y enfermedades ocasionadas por el clima entre las personas desplazadas a los albergues. De acuerdo con Liliana Torres, "aproximadamente hemos atendido a 114 personas por lesiones después del terremoto y estamos atendiendo ahora a muchos pacientes por enfermedades por el clima, enfermedades respiratorias por el polvo que hay en los sitios donde están las personas juntas en los albergues". Esto evidencia no solo el impacto del desastre, sino también la capacidad de respuesta del personal de salud ante la crisis.

La solidaridad institucional también se evidenció con la clínica Noe, otra de las entidades afectadas gravemente. Torres explicó que la ESE Salud Pereira habilitó su área de expansión en el hospital del centro para recibir temporalmente a los pacientes hospitalizados durante la emergencia en la clínica Noe, brindándoles atención médica hasta que pudieron ser trasladados completamente.

En el hospital de San Joaquín, aunque la consulta externa quedó fuera de servicio, las áreas de urgencias e internación continúan funcionando con total normalidad, según detalla la subgerente científica. Además, las urgencias médicas no solo se atienden en San Joaquín, sino también en el hospital del Centro y el hospital de Kennedy, permitiendo así la continuidad en la atención médica básica, aunque la ciudadanía percibe dificultades y desinformación, como lo expresan algunos pacientes entrevistados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios médicos siguen funcionando en la ESE Salud Pereira tras el terremoto?

Después de la emergencia, los servicios de urgencias y hospitalización continúan activos en el hospital de San Joaquín, a pesar de los daños en la consulta externa. Además, las atenciones de urgencias se mantienen en el hospital del Centro y el hospital de Kennedy, según la información suministrada por la subgerente científica Liliana Torres para El Diario.

¿Qué retos enfrenta la atención médica en Pereira luego del terremoto del 10 de agosto?

Entre los principales retos se encuentran los daños estructurales en varios centros de salud y el aumento de enfermedades respiratorias, especialmente en los albergues, como consecuencia del polvo y el cambio climático. Asimismo, la comunidad reporta congestión, dificultades de acceso y falta de información precisa sobre los puntos de atención, de acuerdo con testimonios recogidos por El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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