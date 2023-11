Ayer se hicieron virales las imágenes en las que la comunidad del corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia, Cauca, salió masivamente a las calles para sacar a las tropas del Ejército Nacional que desde hace una semana llegaron a esa zona.

En las últimas horas, fuentes militares indicaron que, la población civil fue instrumentalizada y amenazada por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ si no salían a presionar a las Fuerzas Militares.

Quien estaría detrás de esa instrumentalización, sería Anderson Andrey Vargas Suns, alias ‘Kevin’, el jefe de finanzas criminales de la estructura ‘Carlos Patiño’.

Se conocieron unos audios en los que guerrilleros de esa disidencia estaban preocupados porque el plan no les salió como querían. Aquí habla alguien que se hace llamar ‘El grande’.

Audio 1

“Hay una comunidad grande, sí hay una comunidad grande, pero está demasiado dispersa, la gran mayoría está en el parque, otros están de distintas maneras en otros sectores y hay un grupo de soldados hacia la salida, pero el resto se me está encaramando hacia la cordillera”.

En el otro audio, el guerrillero dice que la gente se le está dispersando.

Audio 2

“Compañeros y compañeras, muy buenas tardes, por aquí con el ‘Grande’ ¿quiero saber qué es lo que está pasando realmente? Esta no es la maniobra que yo esperaba, esto me tiene completamente decepcionado como se me están comportando, no se dónde están, no sé cómo están haciendo”.

Previo a esos audios, y desde el viernes. Quedó registro de unos chats donde ordenaron a la población no abrir negocios, no trabajar y movilizar a toda la gente de El Plateado.

Dice uno de los mensajes intimidantes:

“transporte: persona que tenga carro, moto, cicla y todo en lo que se pueda movilizar que lo saque, carro que se mire trabajando y que no esté movilizando gente, carro que quitamos, y carro que se haga pasar por dañado, carro que quitamos”

Otro chat dice: mañana mando gente a las veredas, ojalá y alguien se oponga y verán cómo los hacemos retirar del área y nos les dejo sacar ni una gallina”.

Por ahora, sobre este caso no hay ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa ni del Ejército.

Este caso será objeto de análisis del mecanismo de veeduría y monitoreo que se instaló en medio de las conversaciones entre gobierno y disidencias, porque la regulación de respeto a la población civil tras cese al fuego no se está cumpliendo.

