Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tres integrantes del frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las Farc, deberán permanecer en prisión por un periodo superior a cinco años tras haber sido capturados en el área rural de Chaparral, Tolima. Los responsables, identificados como Cristian Stiven Indo, Breiner Peña y Víctor Velásquez, conocido con el alias de ‘Gallero’, recibieron una condena de 68 meses de prisión junto con el pago de una multa que supera los 2.363 millones de pesos. Esta información fue confirmada por El Nuevo Día, medio que detalla el proceso seguido por las autoridades.

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La investigación permitió localizar a los implicados en un inmueble situado en la vereda Brasilia, donde, según el proceso judicial, se hallaron varios elementos que aparentemente estaban ligados a las actividades que desarrollaba esta estructura armada. De acuerdo con lo revelado, los uniformados encontraron en el lugar fusiles, munición, explosivos, pancartas y material de intendencia. Estos materiales, según las autoridades, serían empleados tanto para atentar contra la Fuerza Pública como para fortalecer la presencia de la organización en este sector del sur de Tolima.

En el desarrollo del caso, se señala que los tres capturados fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, además de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. El proceso judicial inició tras la detención en flagrancia de los sospechosos, lo que quiere decir que fueron encontrados durante la comisión del acto ilícito. Posteriormente, las autoridades judiciales avanzaron en el proceso hasta llegar a la condena impuesta, que ahora deben cumplir los tres señalados integrantes de esta estructura de las disidencias.

Según la investigación citada por El Nuevo Día, la operación en Chaparral expone cómo continúan operando estructuras armadas ilegales en algunas zonas rurales del país y cómo las autoridades siguen adelantando acciones para contrarrestar su accionar. En este caso, la recolección de pruebas y la captura en flagrancia resultaron determinantes para avanzar hasta la sentencia condenatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos cometieron los integrantes del frente Gerónimo Galeano capturados en Chaparral?

Según la información proporcionada por El Nuevo Día, los tres integrantes del frente Gerónimo Galeano fueron encontrados culpables de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Estos delitos están relacionados con su participación en actividades ilícitas contra la Fuerza Pública y el fortalecimiento de la estructura armada en Tolima.

¿Qué elementos incautaron las autoridades durante la operación en la vereda Brasilia de Chaparral?

En el procedimiento, las autoridades hallaron fusiles, munición, explosivos, pancartas y material de intendencia. Todo este material, de acuerdo con el proceso, estaba destinado a apoyar las acciones armadas del grupo ilegal y ampliar su presencia en la zona, conforme lo informó El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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