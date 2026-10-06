Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación judicial del alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y del exmandatario Miller Aldana Castro, ha dado un nuevo giro luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral les impusiera detención domiciliaria. Esta medida corresponde a la investigación por presuntas irregularidades detectadas en un proyecto de saneamiento rural financiado con recursos de regalías, cuyo valor asciende a $21.550 millones, de acuerdo con El Nuevo Día.

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El proyecto bajo escrutinio contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en sectores rurales de Ataco; sin embargo, la obra permanece inconclusa. Según la Fiscalía, durante la fase de contratación y ejecución de la obra se habrían presentado situaciones que ameritan ser investigadas, aunque aún no se ha dictado sentencia condenatoria.

Frente a la determinación del juzgado de otorgar detención domiciliaria, la defensa de Muñoz Briñez y Aldana Castro anunció que apelará para que la segunda instancia revise la medida de aseguramiento. Su intención es que un juez superior analice nuevamente los hechos y la pertinencia de la restricción de libertad impuesta. Al mismo tiempo, la Fiscalía también decidió impugnar la decisión, argumentando que los elementos probatorios allegados al proceso justifican una medida más severa, como el traslado de los procesados a un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

Esta investigación inició a raíz de denuncias relacionadas con el manejo de recursos de regalías otorgados para atender necesidades en comunidades rurales del municipio. Además de Muñoz Briñez y Aldana Castro, también fue vinculado Rodolfo Fajardo, el contratista de la obra, cuya situación jurídica aún está por definirse.

La Fiscalía sostiene que ha reunido pruebas sobre posibles irregularidades en la contratación principal del proyecto y en dos contratos de interventoría, lo cual podría comprometer la responsabilidad individual de los funcionarios y contratistas involucrados. Entre los delitos planteados por el ente acusador aparecen interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

Pese a la medida de detención domiciliaria, tanto Muñoz Briñez como Aldana Castro conservan su presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa, mientras se resuelven los recursos presentados ante un juez de segunda instancia.

¿Por qué el alcalde y el exalcalde de Ataco están en detención domiciliaria?

El alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez y el exalcalde Miller Aldana Castro fueron puestos en detención domiciliaria por orden del Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto de saneamiento rural financiado con recursos de regalías. La medida busca asegurar la comparecencia de los investigados mientras se esclarecen los hechos.

¿Qué significa peculado por apropiación agravado según la Fiscalía?

Peculado por apropiación agravado es un delito que implica el uso indebido de recursos públicos por parte de un funcionario o servidor público. En este caso, la Fiscalía lo plantea porque hay sospechas sobre la apropiación de fondos destinados al proyecto rural, cuya ejecución quedó incompleta, según los elementos recolectados en la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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