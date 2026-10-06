Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció que las secuencias sísmicas registradas en los departamentos de Chocó y Tolima, posteriores al sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026, presentan una tendencia general a la disminución de la actividad. De acuerdo con esta entidad, que opera la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), tras semanas de monitoreo constante, se ha publicado el último boletín diario que analizaba en detalle estos fenómenos. Sin embargo, el SGC aclaró que la reducción no significa el final absoluto de los sismos. Aún existe la posibilidad de que nuevos eventos sean sentidos por quienes residen en estas áreas, por lo que el monitoreo no cesará completamente.

Sigue a PULZO en Discover

En el caso de Chocó, el informe del SGC distingue entre réplicas y el llamado enjambre sísmico. Las réplicas se concentran principalmente en las localidades de San José del Palmar, Litoral de San Juan y Sipí, a profundidades que varían entre 70 y 105 kilómetros. En total, han ocurrido 339 réplicas, pero tanto la frecuencia como la magnitud de estas ha disminuido progresivamente. Desde el 13 de agosto no se han registrado réplicas superiores a magnitud 4,0, y los eventos recientes, incluyendo el más reciente de magnitud 3,3, han sido esporádicos y menos intensos.

El enjambre sísmico en Chocó cubre regiones como Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, con profundidades de entre 30 y 70 kilómetros. Hasta el momento, el SGC localizó más de 1.602 eventos dentro de este enjambre, 32 de los cuales alcanzaron o superaron una magnitud de 4,0 en la escala local (ML). Aunque el 3 de octubre se reportó un sismo de magnitud 4,1, la entidad enfatizó que la tendencia sigue siendo hacia la disminución, aunque persiste el riesgo de ocurrencia de eventos similares.

En Tolima, la secuencia sísmica identificada en Chaparral comenzó el 20 de septiembre a profundidades inferiores a 30 kilómetros. El punto de mayor actividad se reportó el 22 de septiembre, cuando ocurrieron 212 movimientos en un solo día. Desde entonces, y especialmente tras el 25 de septiembre, la cantidad diaria de eventos ha descendido hasta situarse entre 25 y 31 por día. Con corte al 5 de octubre, se habían documentado 1.277 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 24 superaron el umbral de 4,0. El SGC subrayó que, si bien en los últimos días no ha habido eventos de mayor magnitud, la ocurrencia de nuevos sismos no puede descartarse porque la actividad obedece a un enjambre sísmico, término que designa agrupaciones de numerosos sismos de menor intensidad en un periodo corto.

El SGC continuará el seguimiento de la actividad sísmica mediante la RSNC y anunció que informará sobre cualquier cambio relevante en el comportamiento de estos fenómenos o la aparición de eventos destacados.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de las réplicas?

Un enjambre sísmico, de acuerdo con el SGC, consiste en la ocurrencia de múltiples sismos de magnitud baja o moderada en un área y periodo limitados, sin un evento principal claro. En contraste, las réplicas son movimientos que siguen a un sismo principal, tienden a disminuir en frecuencia e intensidad, y están directamente ligadas al temblor mayor que las originó.

¿Por qué sigue habiendo riesgo de sismos en Chocó y Tolima, según el SGC?

El SGC aclara que, aunque la tendencia es decreciente, la actividad sísmica no ha concluido totalmente. En ambos departamentos persiste la posibilidad de que se registren nuevos sismos, ya que la actividad, tanto por réplicas como por enjambres sísmicos, puede prolongarse y algunos movimientos todavía podrían sentirse por la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.