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La tragedia que sacudió a Nariño en las últimas horas ha dejado un profundo dolor en la comunidad minera y en la población indígena de la zona. Un deslizamiento de tierra, ocurrido en una mina de oro a cielo abierto en la vereda Puerto Rico, cobró la vida de trece personas y causó heridas a otras siete, de acuerdo con información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades locales.

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La emergencia sucedió en una zona montañosa y de muy difícil acceso, ubicada bajo la jurisdicción del municipio de Policarpa, al occidente del departamento de Nariño. Esta área, por su lejanía y el carácter remoto de sus vías, complica tanto las labores normales de extracción minera como las de atención y rescate en medio de situaciones adversas como la registrada. Según declaraciones del director del UNGRD, Gabriel Ocaña, la catástrofe fue consecuencia directa del colapso de un talud, es decir, de un enorme fragmento de tierra y roca, que se desplomó repentinamente sobre el área de trabajo. Las autoridades y los organismos de socorro descartaron la hipótesis de una explosión interna, confirmando que el incidente fue resultado de movimientos propios de la minería artesanal a cielo abierto.

El deslave sepultó en cuestión de segundos a los mineros que desarrollaban sus labores en el fondo de la excavación, lo que dificultó aún más las acciones de rescate. Entre las víctimas fatales, se confirmó preliminarmente la triste muerte de cuatro ciudadanos indígenas del pueblo Quillasinga, una pérdida dolorosa para la comunidad ancestral y el tejido social de la región.

En relación con los heridos, siete personas lograron ser extraídas con vida por brigadistas y miembros de la comunidad minera, quienes trabajaron con maquinaria pesada a lo largo de toda la noche junto a los cuerpos de Bomberos de Policarpa, Pasto y El Tambo. Tres de los lesionados fueron atendidos en el centro de salud local, mientras que los otros cuatro, en estado crítico, debieron ser remitidos con urgencia a hospitales especializados en la ciudad de Pasto.

Con la finalización de las labores de búsqueda al amanecer, las autoridades departamentales dispusieron de inmediato el apoyo psicosocial necesario para los familiares de las víctimas, un esfuerzo que busca mitigar el impacto emocional y social derivado de la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del deslizamiento en la mina de Nariño?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre se debió al colapso de un talud de tierra y rocas, producto de movimientos de excavación inherentes a la minería artesanal a cielo abierto. Las autoridades descartaron que una explosión interna estuviera implicada en la emergencia.

¿Qué atención recibieron los heridos en la tragedia minera de Nariño?

Las siete personas que resultaron heridas fueron rescatadas rápidamente y recibieron asistencia oportuna. Tres de ellas se encuentran estables en el centro de salud de Policarpa, mientras que las otras cuatro, con lesiones graves, fueron trasladadas de urgencia a hospitales especializados en Pasto para recibir tratamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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