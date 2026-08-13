Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente desastre en una de las zonas comerciales más tradicionales de Pereira dejó escenas impensables: montañas de escombros donde antes se cruzaban caminos llenos de actividad económica y social. De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, solo en el sector del Parque de la Libertad existían registradas 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales, lo que ilustra la magnitud del impacto que tuvo la tragedia sobre toda la economía local. Otros sectores emblemáticos, como la Plaza de Bolívar y el Lago Uribe, reportan 3.009 y 1.767 establecimientos respectivamente, evidenciando la densidad comercial y la vitalidad que caracteriza el centro de la ciudad.

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Las pérdidas humanas y materiales han sido estremecedoras. Comerciantes de larga trayectoria y emprendimientos familiares han visto desaparecer no solo su fuente de ingresos, sino también años de esfuerzo y sueños. Un ejemplo es Calcomanías ML, negocio dedicado a la venta de repuestos y accesorios para motos. Allí dependían económicamente ocho personas y calculan pérdidas que rondan los 300 millones de pesos. Su propietaria, Alejandra Pérez, relató a El Diario que pudieron rescatar parte de la mercancía justo antes de que el techo colapsara, pero otra parte quedó sepultada bajo los escombros tras la caída del muro del hotel vecino.

El panorama se repite en distintos comercios. Ricardo Cano, propietario de Muebles K’no, manifestó que tras tres años de trabajo prácticamente perdió todo el inventario: “Creo que rescato apenas el 20 % de todo”, explicó a El Diario. Su caso, como el de numerosos comerciantes obligados a evacuar por el riesgo que presentan las estructuras cercanas, refleja la incertidumbre que se vive en la zona. Los esposos Pavón, propietarios de Celumanía JD, relataron entre lágrimas que su local está inservible. Así mismo, otros emprendedores han tenido que trasladar precipitadamente su mercancía a espacios prestados o improvisados, con graves daños resultantes.

Las afectaciones tampoco distinguen entre grandes y pequeños comercios. En SanAndresito, con más de 100 locales entre ropa, teléfonos y accesorios, el impacto es transversal. Incluso negocios históricos, como la Compraventa La 30, que llevaba más de 40 años en el área y estaba ubicada bajo una residencia de tres pisos, quedaron destruidos. La antes colorida y concurrida peatonal de la 18 hoy luce irreconocible, sumida en el silencio de la angustia, mientras persiste la búsqueda de personas atrapadas. El testimonio de Ferney Valencia, de Remates y más, resume la gravedad: “Teníamos que evacuar porque estamos en alto riesgo de colapso. Un amigo nos prestó una bodega, pero se dañó mucha mercancía”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos establecimientos comerciales resultaron afectados tras el desastre en Pereira?

Según datos de la Cámara de Comercio de Pereira citados por El Diario, solo en el sector del Parque de la Libertad había 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales, mientras que otros sectores céntricos como la Plaza de Bolívar y Lago Uribe contaban con 3.009 y 1.767 comercios, respectivamente. Todas estas zonas sufrieron graves afectaciones en infraestructura y pérdidas materiales directas para cientos de comerciantes.

¿Qué tipo de comercios y familias resultaron más perjudicados en el sector céntrico de Pereira?

De acuerdo con testimonios recogidos por El Diario, los más perjudicados han sido tanto pequeños emprendimientos familiares como negocios de varios empleados, entre ellos ventas de repuestos para motos, mobiliario, electrónica y comercio de ropa y accesorios. Estas actividades, además de sustentar cientos de familias, eran motor esencial de la economía local y llevaban años o décadas funcionando en la zona afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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