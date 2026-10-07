Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luz Edenis Méndez, conocida como “Lucy”, permanece desaparecida en Chaparral, Tolima, desde la tarde del domingo 4 de octubre, cuando fue vista por última vez desarrollando su trabajo como mototaxista. La Alcaldía de Chaparral, encabezada por el alcalde Helver González Mora, dio a conocer que la administración municipal está trabajando coordinadamente con las autoridades y organismos de socorro para avanzar en la búsqueda de Luz Edenis.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial emitido por la Alcaldía, se adelantan acciones entre la administración local, las autoridades y diferentes organismos para determinar el paradero de la mujer. El mandatario subrayó la importancia de colaborar en conjunto y explicó que están procurando medidas de acompañamiento psicosocial para la familia de Luz Edenis Méndez durante la incertidumbre y el proceso de búsqueda.

La última vez que se supo de Luz Edenis fue a eso de las 5:40 p. m. del 4 de octubre, cuando ingresó al municipio por el sector de Tuluní. Desde ese momento, sus familiares no pudieron volver a contactarla. Otro dato relevante es que la motocicleta que utilizaba para trabajar, una Honda CB125 gris con azul y placas YFK17H, tampoco ha sido encontrada hasta ahora, un elemento que complica la investigación y aumenta la angustia de sus allegados.

En su búsqueda, la familia de Luz Edenis ha recogido grabaciones de cámaras de seguridad en un esfuerzo por trazar los últimos movimientos detectables de la mujer antes de su desaparición. Así mismo, se ha convocado a una velatón en Chaparral para manifestar solidaridad y acompañamiento a sus familiares, y para mantener la atención de la ciudadanía y las autoridades en la necesidad de encontrarla.

La Alcaldía de Chaparral exhortó a la comunidad a brindar cualquier dato que pueda colaborar con la búsqueda y facilitó los números 311 370 1038 y 310 872 9432 para recibir información. El alcalde insistió en que “toda información puede ser valiosa”, reafirmando el llamado a la colaboración colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la última información conocida sobre la desaparición de Luz Edenis Méndez en Chaparral?

La última información confirmada sobre Luz Edenis Méndez indica que fue vista por última vez alrededor de las 5:40 de la tarde del 4 de octubre, ingresando al municipio por el sector Tuluní, según la Alcaldía de Chaparral. Desde entonces, ni ella ni su motocicleta han sido halladas, y las autoridades, en articulación con la familia y organismos de socorro, continúan la búsqueda activa.

¿Cómo pueden los ciudadanos ayudar en la búsqueda y qué significa una velatón en este contexto?

Los ciudadanos pueden ayudar en la búsqueda de Luz Edenis Méndez suministrando cualquier información relevante a los números telefónicos señalados por la Alcaldía de Chaparral. Una velatón, en este contexto, es un encuentro comunitario donde se encienden velas para acompañar a los familiares de la persona desaparecida, expresar solidaridad y mantener la atención pública sobre el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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