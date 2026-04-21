En un hecho que ha conmocionado al deporte colombiano, el judoka vallecaucano Elmer Daniel Orejuela Rivas, de 23 años, fue asesinado en Palmira, Valle. El incidente sucedió en la vía que conduce hacia el corregimiento de Rozo, donde el deportista y otra persona fueron atacados a balazos por dos individuos a bordo de una motocicleta. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por auxiliarlos, ambos perdieron la vida.

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Orejuela, campeón panamericano de judo, había participado en competencias en Panamá y Guatemala representando a Colombia. Además de su carrera deportiva, era un líder comunitario en su municipio, dedicando su tiempo a guiar a jóvenes en procesos deportivos.

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Las autoridades locales se encuentran en plena investigación del crimen. Entre las líneas de trabajo se indaga si el deportista había recibido amenazas previas. Mientras tanto, el ambiente entre la comunidad es de consternación y tristeza. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira ha manifestado su pesar y ha enviado condolencias a la familia de Orejuela.

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En los últimos meses, Orejuela se encontraba en una etapa intensiva de entrenamiento, con la esperanza de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En su palmarés deportivo, contó con cuatro medallas de bronce y una de plata en la Federación Internacional de Judo. Además, fue subcampeón en el Open Panamericano en la República Dominicana en 2024. Su último reconocimiento fue una medalla de bronce en la categoría de +100 kilogramos en la Copa Centroamericana y del Caribe en Panamá.

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