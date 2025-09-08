La noche del domingo 7 de septiembre, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que son 45 los militares secuestrados en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, en El Tambo (Cauca), y no 72 como se había reportado en un comienzo. Según la institución, tras la verificación en terreno se estableció que dentro del grupo retenido se encuentran tres oficiales, cuatro suboficiales y 38 soldados profesionales.

Los hechos ocurrieron en medio de la operación Perseo II, que se desarrolla en el cañón del Micay, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°4 fueron sorprendidas por una asonada. De acuerdo con las autoridades, cerca de 600 personas habrían sido instrumentalizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’, de las disidencias de las Farc, para impedir el despliegue militar y favorecer así el control de rutas utilizadas para el narcotráfico en la zona.

El Ejército señaló que la retención de los uniformados constituye graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, además de ser un delito tipificado en el Código Penal. Entre las conductas enmarcadas están el secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública. La institución anunció que interpondrá las denuncias y adelantará las acciones legales correspondientes para que se esclarezcan los hechos.

La Tercera División también rechazó de manera categórica la utilización y constreñimiento de comunidades campesinas, a quienes se presume obligaron a participar en la acción, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que respalden la condena contra estos actos. Asimismo, instó a la ciudadanía de la región a colaborar con información que permita identificar y judicializar a los responsables.

El presidente Gustavo Petro reaccionó al secuestro y pidió a las comunidades liberar a los soldados. “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos”, expresó. El mandatario aseguró que ya hay una comisión de diálogo lista para atender la situación.

El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo esta lista y es palabra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó lo sucedido como un crimen de lesa humanidad cometido tanto por las disidencias como por quienes participaron directamente en la retención. El alto funcionario aseguró que la fuerza pública continuará con presencia en la zona, con el objetivo de apoyar la transformación de economías ilícitas y desmantelar a los grupos criminales, siempre bajo el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

𝐄𝐗𝐈𝐆𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐀: 𝟒𝟓 𝐇É𝐑𝐎𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐀 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐀𝐌𝐁𝐎, 𝐂𝐀𝐔𝐂𝐀 Denunciamos y condenamos el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, en la vereda Los Tigres. Unas 600 personas… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 8, 2025

