Por: Noticiero 90 minutos

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El sector de La Luna se encuentra sumido en una crisis profunda tras el incidente que impactó la estructura del histórico hotel local, dejando a su paso una realidad de incertidumbre y preocupación para decenas de familias. De acuerdo con el reportaje de 90 Minutos, la emergencia estructural ha significado la parálisis total de los comercios situados en el primer piso del edificio, donde operaban al menos 10 locales, cuyos arrendatarios han quedado sin alternativas claras para reactivar sus actividades.

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La gravedad de la situación se refleja en el hecho de que todos estos establecimientos mantienen su mercancía atrapada tras las rejas de seguridad, imposibilitando cualquier tipo de comercialización. Esto ha expuesto la fragilidad de la economía de la zona, pues la continuidad de 80 trabajadores y sus familias depende actualmente de una pronta solución, ya que la falta de ingresos los tiene sumidos en la desesperanza ante la imposibilidad de sostener su bienestar económico. La causa principal del cierre radica en los daños estructurales severos que presentan los dos pisos superiores del inmueble, con muros y soportes comprometidos y un riesgo latente de desprendimiento de escombros, según lo han informado los propios afectados.

Mayerly López y Rubiela Ruiz, comerciantes afectadas, relataron que su mayor prioridad es continuar distribuyendo sus productos, ya que de esto depende la subsistencia de sus microempresas y la estabilidad laboral de sus colaboradores. Destacan lo apremiante que resulta recibir una evaluación estructural completa y definitiva, pues sin la posibilidad de abrir los locales ni generar flujo de caja, la situación es insostenible. Hasta ahora, tras la respuesta inicial a la emergencia, no ha habido nuevas inspecciones ni apoyo continuo de entidades responsables, lo que profundiza la sensación de abandono entre quienes dependen de estos negocios.

Por su parte, la gerencia del edificio, que además alberga dos discotecas, aseguró a 90 Minutos que se encuentra a la espera de un equipo técnico especializado que determiné el nivel de daño y brinde un informe oficial. Este diagnóstico es indispensable para que la administración defina las acciones a seguir y comunique una hoja de ruta clara tanto para arrendatarios como para el resto de ocupantes del inmueble.

Las comerciantes, junto a los trabajadores afectados, insisten en la importancia de la pronta llegada de estos expertos y del acompañamiento de las autoridades de gestión del riesgo. Solo así, recalcan, podrá disminuirse el peligro para quienes allí laboran y tomar decisiones responsables que permitan reactivar la economía familiar y comunitaria de La Luna.

¿Por qué están cerrados los locales comerciales en el sector de La Luna?

Los locales comerciales del sector de La Luna permanecen cerrados debido a los graves daños estructurales en los pisos superiores del edificio donde operaban. Según indicaron comerciantes al noticiero 90 Minutos, hay un riesgo de caída de escombros que hace inviable ingresar o abrir los negocios, por lo que la mercancía continúa atrapada, forzando la suspensión de toda actividad y poniendo en riesgo los empleos asociados.

¿Qué acciones esperan los comerciantes de La Luna para poder reabrir sus negocios?

Los comerciantes afectados esperan con urgencia la llegada de un equipo técnico evaluador que realice un diagnóstico estructural sobre el inmueble. Solo con este informe oficial podrán definirse los pasos a seguir para mitigar riesgos y reactivar los locales, lo que permitiría salvaguardar los trabajos y garantizar la seguridad de los ocupantes, de acuerdo con lo informado por la gerencia y las voces de las arrendatarias citadas por 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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