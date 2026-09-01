Por: Noticiero 90 minutos

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En el día a día de Colombia, no es extraño recibir billetes de distintos diseños y preguntarse por su validez, sobre todo cuando algunas piezas presentan imágenes y estilos que parecen antiguos o poco conocidos. De acuerdo con la información entregada por el Banco de la República, existen varias familias de billetes aún vigentes, que corresponden tanto a la serie actual como a emisiones previas que, pese al paso de los años, mantienen su valor nominal y circulación en el mercado nacional.

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Desde 2016, la familia actual de billetes es la que predomina en transacciones cotidianas. Esta colección está compuesta por billetes de $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000 y $100.000. Cada uno rinde homenaje a figuras destacadas de la historia y la cultura colombiana, con diseños que también integran elementos relacionados con la biodiversidad nacional. Por ejemplo, uno puede encontrar a Débora Arango en el billete de $2.000, a José Asunción Silva en el de $5.000, y así sucesivamente con Virginia Gutiérrez de Pineda, Alfonso López Michelsen, Gabriel García Márquez y Carlos Lleras Restrepo en las respectivas denominaciones hasta el billete de $100.000.

A pesar de la vigencia de la nueva familia, el Banco de la República permite la circulación de emisiones antiguas y billetes conmemorativos, como los que exhiben a Jorge Isaacs, Julio Garavito, Policarpa Salavarrieta, Francisco de Paula Santander y Jorge Eliécer Gaitán. Por esta razón, no es raro que en una misma transacción se entreguen billetes del mismo valor, pero con diseños e ilustraciones diferentes.

La coexistencia de varias ediciones puede generar confusión, pero la recomendación principal es siempre consultar la información oficial del Banco de la República. La entidad publica de manera periódica cuáles billetes y monedas siguen teniendo curso legal, además de ofrecer servicios para cambiar piezas en desuso o deterioradas, según las condiciones definidas para cada caso. La simple apariencia antigua de un billete no determina su invalidez; lo importante es verificar si sigue reconocido como medio de pago en la lista oficial.

Así las cosas, antes de descartar cualquier billete, ya sea por tener un diseño antiguo o por cierto desgaste, conviene revisar en las fuentes oficiales si aún está entre los medios de pago aceptados en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los billetes que circulan actualmente en Colombia y quiénes aparecen en ellos?

En Colombia circulan billetes de $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000 y $100.000, según información del Banco de la República. Cada billete presenta a una figura relevante de la historia nacional: Débora Arango, José Asunción Silva, Virginia Gutiérrez de Pineda, Alfonso López Michelsen, Gabriel García Márquez y Carlos Lleras Restrepo.

¿Qué hacer si recibe un billete de diseño antiguo en Colombia?

Si usted recibe un billete con un diseño anterior al actual, lo fundamental es consultar la lista oficial publicada por el Banco de la República antes de descartarlo. En muchos casos, estos billetes siguen teniendo validez y pueden usarse para pagos, según lo definido por la entidad emisora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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