Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una creciente de la quebrada El Salto provocó una grave emergencia este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Cañón del Combeima, una zona rural de Ibagué. El súbito incremento del caudal en este cuerpo de agua generó alarma entre los habitantes, quienes temen que se presente una avalancha. Esta situación obligó, como medida preventiva, al cierre de la vía que conecta Pastales y Villa Restrepo, dificultando así la movilidad de quienes residen o transitan por esta tradicional ruta rural. De acuerdo con la información disponible en El Nuevo Día, este incidente ha puesto en alerta a toda la comunidad, especialmente a quienes viven en las cercanías de fuentes hídricas como quebradas y ríos, pues las crecientes pueden surgir de manera inesperada y con consecuencias que aún no se han dimensionado por completo.

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Las imágenes y videos reportados por habitantes de la zona muestran la intensidad y fuerza del agua descendiendo por la quebrada El Salto. Estos registros fueron fundamentales para dar cuenta de la magnitud del fenómeno y explicar la preocupación existente entre los ciudadanos del Cañón del Combeima. La emergencia mantiene la vía rural entre Pastales y Villa Restrepo cerrada por tiempo indefinido, a la espera de un comunicado oficial. Por ahora, no hay un balance confirmado de los daños o afectaciones, ni tampoco se conoce el grado de vulnerabilidad de las viviendas ubicadas cerca del afluente. Sin embargo, el riesgo potencial es un recordatorio de la exposición de la región ante este tipo de eventos naturales.

Por el momento, la información suministrada descarta daños en viviendas o personas lesionadas; no existe un reporte oficial de damnificados ni de propiedades perjudicadas en el área de influencia directa. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar acercarse a la quebrada, no intentar cruzar corrientes de agua, y abstenerse de utilizar la vía rural mientras permanezca cerrada, para salvaguardar la integridad física de los habitantes. Se espera que en las próximas horas las fuentes oficiales emitan un informe detallado con los alcances reales de la emergencia y las acciones que se implementarán para garantizar la seguridad y la movilidad en el Cañón del Combeima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos representa una creciente súbita en la quebrada El Salto para los habitantes del Cañón del Combeima?

Una creciente súbita en la quebrada El Salto puede poner en peligro tanto a quienes viven cerca como a quienes transitan por la zona, dado que la fuerza del agua puede desencadenar avalanchas, afectar la infraestructura vial y generar situaciones de emergencia que incluso podrían comprometer viviendas si las condiciones así lo propician. Por ello, la comunidad debe permanecer alerta ante estos fenómenos naturales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

¿Cómo afecta el cierre de la vía entre Pastales y Villa Restrepo a la comunidad rural de Ibagué?

El cierre de la vía que une Pastales y Villa Restrepo restringe notablemente la movilidad en una zona rural dependiente de este corredor para actividades cotidianas, transporte y acceso a servicios. Esta medida, aunque preventiva, implica dificultades para los residentes y pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante emergencias causadas por la naturaleza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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