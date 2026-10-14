Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, informó que varios sectores de la capital vallecaucana y del municipio de Yumbo experimentarán interrupciones en el servicio de acueducto durante este miércoles. La causa de este corte temporal está vinculada a la ejecución de trabajos programados de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua potable, los cuales, según la Gerencia de Acueducto de Emcali, buscan optimizar el funcionamiento y garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento en la ciudad y zonas aledañas.

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De acuerdo con la entidad, las tareas incluirán la reposición de válvulas y maniobras técnicas de optimización de las redes. Este tipo de intervenciones suelen ser parte del mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y continuidad del servicio, reducir pérdidas de agua y anticipar posibles fallas que puedan afectar a un mayor número de usuarios en el futuro. En esta ocasión, la jornada de trabajos tendrá un impacto directo en los barrios Portales, Guacandá y Fray Peña, ubicados en el área urbana del municipio de Yumbo, específicamente en la calle 15 hasta la calle 16, y desde la carrera 1 hasta la carrera 6 N, de acuerdo con información oficial de Emcali.

La suspensión del suministro de agua potable está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de este miércoles, tiempo durante el cual la comunidad de los sectores mencionados debería tomar medidas preventivas para su abastecimiento. Como parte del plan de contingencia, Emcali dispuso el envío de un carrotanque para garantizar el suministro a la población afectada durante el tiempo que duren las intervenciones técnicas.

La empresa informó por medio de su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) que estos trabajos también incluirán acciones para la modernización de la red de energía en algunos sectores, aunque el foco principal permanece en las tareas de acueducto. Así, la compañía reiteró la necesidad de estas labores y agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias temporales que puede ocasionar la suspensión, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la prestación eficiente del servicio de agua potable.

Este tipo de comunicados y medidas de contingencia responden a la importancia estratégica de las redes de acueducto, cuya operación eficiente es vital para la vida cotidiana y la salud pública de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en algunos barrios de Cali y Yumbo?

La suspensión del servicio de agua es consecuencia de trabajos programados que tienen como objetivo la reparación, reposición de válvulas y optimización de las redes de acueducto. De acuerdo con Emcali, estas labores son necesarias para garantizar el funcionamiento continuo y seguro del sistema de agua potable en la ciudad y sectores aledaños.

¿Qué medidas ha dispuesto Emcali para los barrios afectados durante la suspensión del servicio?

Con el fin de mitigar las afectaciones a la comunidad, Emcali anunció que enviará un carrotanque para abastecer de agua a los barrios impactados mientras duran los trabajos. Así, la empresa procura asegurar el acceso básico al agua potable a los habitantes de Portales, Guacandá y Fray Peña, en el municipio de Yumbo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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