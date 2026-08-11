Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El pasado lunes 10 de agosto, Colombia vivió un fuerte terremoto que dejó a muchas familias sin poder localizar a sus seres queridos, provocando angustia e incertidumbre en diversas regiones del país. Como respuesta a esta crisis, se puso en marcha la plataforma digital “Colombia te busca”, cuya función principal es servir de punto de encuentro virtual para quienes buscan información sobre personas extraviadas tras la emergencia. Según la información proporcionada, la herramienta fue diseñada como un espacio ciudadano que permite centralizar datos, facilitando así la tarea tanto a quienes desean reportar a una persona desaparecida como a quienes puedan tener detalles relevantes sobre el paradero de alguien.

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“Colombia te busca” se consolida como una iniciativa comunitaria, voluntaria y sin fines de lucro, destacando que no es operada ni pertenece a ninguna entidad estatal. Su aparición ejemplifica la capacidad de la sociedad civil para actuar con rapidez y solidaridad en momentos de crisis, ofreciendo soluciones frente a la confusión y el desespero que genera la pérdida de comunicación tras desastres naturales, en este caso el terremoto registrado en Colombia.

El proceso para reportar a una persona desaparecida en la plataforma requiere información fundamental, como el nombre, la edad, una fotografía reciente y el último lugar donde fue vista la persona buscada. Para facilitar la búsqueda en el contexto específico del terremoto, la herramienta dispone de una categoría denominada “terremoto”, permitiendo que los casos directamente asociados a la emergencia puedan ser filtrados de manera sencilla y rápida. Este enfoque ayuda a organizar los reportes y prioriza los casos relacionados con la tragedia, agilizando el proceso de reencuentro.

Para prevenir el uso indebido o automatizado del servicio, la plataforma implementa un mecanismo de verificación. De esta forma, las familias y toda la ciudadanía pueden sentirse más seguras al utilizar el sistema, confiando en que la información contenida es gestionada de manera responsable. Mientras continúan los trabajos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, “Colombia te busca” representa un apoyo clave para quienes sufren la incertidumbre de no saber sobre sus seres queridos, permitiendo consultar casos registrados o generar nuevos reportes accediendo directamente al portal digital habilitado.

¿Cómo funciona la plataforma “Colombia te busca” para encontrar personas desaparecidas tras el terremoto?

La plataforma permite a los ciudadanos reportar la desaparición de familiares o conocidos proporcionando datos como nombre, edad, fotografía y el último lugar en que fueron vistos. Además, concentra la información en una categoría específica para casos relacionados con el terremoto, facilitando la búsqueda de información y el aporte de datos de quienes puedan conocer el paradero de personas extraviadas.

¿La herramienta “Colombia te busca” pertenece al Gobierno de Colombia?

De acuerdo con la información publicada sobre la plataforma, “Colombia te busca” es una iniciativa ciudadana voluntaria y sin fines de lucro, y no está gestionada por ninguna entidad gubernamental. Su propósito es reunir información y ayudar a las familias sin intervención directa de organismos estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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