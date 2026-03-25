El senador Ciro Ramírez reaccionó a la condena de 23 años de prisión en su contra por el caso conocido como ‘marionetas 2.0’ y defendió su inocencia. El congresista del Centro Democrático aseguró que la decisión no demuestra su responsabilidad en los hechos investigados.

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Ramírez anunció que apelará el fallo y cuestionó el contenido de la sentencia. “Ratifico mi inocencia en este proceso”, afirmó, al señalar que en las 438 páginas del documento no se evidencia con claridad la conducta que exige la ley para condenarlo.

Ciro Ramírez insiste en que no hay pruebas en su contra

El senador criticó la extensión del fallo y reiteró que no existe prueba de que haya tenido interés político o económico en los hechos. Según su versión, la sentencia no logra demostrar que haya cometido los delitos por los que fue condenado.

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Asimismo, el congresista negó haber gestionado contratos o haber obtenido beneficios económicos. Indicó que acudirá al recurso de apelación y expresó confianza en que una segunda instancia revise el caso y cambie la decisión judicial.

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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, en medio del escándalo de ‘las marionetas’. En el mismo fallo fue absuelto del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El caso hace referencia a una red de direccionamiento ilegal de contratos que habría involucrado a congresistas, asesores y funcionarios territoriales para favorecer intereses políticos en distintas regiones del país.

Finalmente, los hechos por los que fue juzgado se remontan a 2021, se habría pactado una negociación irregular con participación de varios actores. El proceso seguirá su curso en segunda instancia tras la apelación anunciada por el senador.

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