Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia desencadenada por el terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto marcó el inicio de una respuesta humanitaria de gran envergadura. A medida que las labores de rescate bajo los escombros disminuyen, la atención se centra ahora en el bienestar de quienes resultaron afectados, tanto física como emocionalmente. Uno de los ejes de esta transición es el Centro de Medicina Operacional Salamandra, ubicado en el barrio Capri, un espacio instalado en colaboración con la Fundación Ángeles, según información de 90 Minutos.

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El médico Laureano Quintero, reconocido por su trayectoria en rescate, indicó que la apertura y operación de este centro responde estrictamente a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Municipal de Cali. La llegada de profesionales, así como la organización de los servicios esenciales, obedeció a autorizaciones y directrices oficiales. “Hemos hecho comunicación con la Secretaría de Salud Municipal para pedir autorizaciones para muchas cosas siguiendo los lineamientos oficiales y ha sido espectacular lo que se ha podido organizar”, expresó Quintero.

Durante los días críticos posteriores al sismo, el centro sirvió como base logística para médicos, paramédicos y rescatistas provenientes de diversas regiones de Colombia e incluso de países como Alemania, España y Argentina. Además, en ese lugar se instalaron carpas y se garantizó atención básica, alimentación e hidratación a los profesionales involucrados en las tareas de emergencia.

Con el paso a una nueva fase, el Centro de Medicina Operacional se transforma en un punto de atención integral. Aunque inicialmente no fue diseñado como albergue para damnificados, ahora ofrece consultas médicas, acceso a medicamentos —con tratamientos que cubren uno o dos meses— y un sólido servicio de atención psicológica. Psicólogos y psiquiatras, incluyendo expertos internacionales, se han sumado voluntariamente a la causa, proporcionando apoyo emocional clave a los afectados.

Asimismo, se ha creado un espacio para la atención veterinaria, dirigido principalmente a animales que resultaron heridos o afectados por el sismo. Ejemplos como la cesárea de emergencia practicada a una perrita y la atención de mascotas intoxicadas evidencian la variedad de intervenciones realizadas.

El centro también ha servido como nodo de coordinación para misiones humanitarias dirigidas a otras zonas impactadas, como Pereira, Buenaventura y Chocó, sin descuidar la colaboración estrecha con equipos internacionales. Según Quintero, el mayor reto que persiste es acompañar durante varios meses a las comunidades afectadas, ya que sus necesidades continuarán mucho después de que la emergencia deje de ser noticia.

¿Qué servicios ofrece el Centro de Medicina Operacional Salamandra en Cali para víctimas del sismo?

El Centro de Medicina Operacional Salamandra, instalado en Capri en acuerdo con la Fundación Ángeles y bajo lineamientos de la Secretaría de Salud Municipal, brinda consultas médicas, entrega de medicamentos para tratamientos de uno a dos meses, apoyo psicológico a cargo de profesionales, atención veterinaria para animales afectados y coordinación logística para equipos médicos y rescatistas.

¿Por qué es importante la atención psicológica tras eventos como el terremoto en Cali?

La atención psicológica es fundamental porque el impacto emocional de una emergencia puede ser tan devastador como las lesiones físicas. Psicólogos y psiquiatras —incluidos expertos internacionales— ofrecen acompañamiento clave para enfrentar el trauma y apoyar la recuperación integral de la comunidad tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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