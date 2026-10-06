Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Casabianca, ubicado en Tolima, alcanzó reconocimiento internacional al participar en la Semana de la Moda de París. Según la información disponible, la delegación estuvo conformada por el alcalde William Cardona, la Primera Gestora y representantes de la Casa Social de la Mujer, quienes organizaron una agenda enfocada en dar visibilidad al trabajo de las mujeres del pueblo y promocionar sus iniciativas en uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial.

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Durante su estadía en la capital francesa, la delegación asistió a diferentes actividades, destacándose especialmente el encuentro en la Embajada de Colombia en París. En ese espacio, el grupo sostuvo una reunión con la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. De acuerdo con la información proporcionada, esta reunión fue clave ya que allí se entregó un incentivo a la Casa Social de la Mujer de Casabianca, con el fin de fortalecer sus actividades y respaldar los proyectos que lideran. La entrega de este apoyo representa un impulso significativo para el trabajo desarrollado por las mujeres del municipio, quienes buscan ampliar sus oportunidades a través de iniciativas locales.

La participación en la Semana de la Moda significó una oportunidad para mostrar, fuera de Colombia, el esfuerzo y la creatividad de las mujeres casabiancunas. Este evento internacional abrió puertas para que las propuestas y procesos liderados en Casabianca ganen protagonismo y posibilidad de desarrollo, conectando a la comunidad con redes y escenarios de mayor alcance. Así mismo, la agenda incluyó momentos en los que la delegación compartió el impacto social generado por la Casa Social de la Mujer, subrayando la importancia de continuar apoyando estos espacios de crecimiento e innovación.

En síntesis, la representación de Casabianca en París sirvió tanto para proyectar el trabajo femenino del municipio como para consolidar colaboraciones institucionales que favorecen su desarrollo. El reconocimiento internacional y el incentivo entregado a la Casa Social de la Mujer refuerzan el compromiso local por ampliar las opciones de las mujeres, apostándole a nuevos escenarios y alianzas para su futuro.

¿Qué acciones de la Casa Social de la Mujer de Casabianca fueron reconocidas en la Semana de la Moda de París?

La Semana de la Moda de París permitió mostrar el trabajo de la Casa Social de la Mujer de Casabianca, resaltando sus iniciativas y procesos de apoyo a las mujeres del municipio. Durante el evento y en el encuentro realizado en la Embajada de Colombia en París, estos esfuerzos fueron reconocidos con la entrega de un incentivo que fortalecerá sus actividades y permitirá ampliar sus proyectos.

¿Qué representa el incentivo entregado a la Casa Social de la Mujer de Casabianca en París?

El incentivo entregado a la Casa Social de la Mujer de Casabianca, durante la reunión con la primera dama Ana Lucía Pineda en la Embajada de Colombia en París, es un respaldo que busca fortalecer las actividades y proyectos de la organización. Este apoyo representa la continuidad y el crecimiento de las iniciativas lideradas por mujeres en el municipio, impulsando nuevas oportunidades para su desarrollo local e internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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