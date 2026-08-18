Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali prosigue este martes 18 de agosto con el proceso de caracterización de las familias que resultaron afectadas por el sismo, a través de una serie de recorridos presenciales en diversos puntos de la ciudad. De acuerdo con la información oficial dada a conocer, funcionarios y equipos técnicos de la Administración Distrital son quienes encabezan estas visitas, recolectando datos puntuales sobre las condiciones actuales de las viviendas y documentando el impacto experimentado por los hogares en los barrios asignados para esta jornada.

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Entre los sectores incluidos en esta programación se encuentran Capri, Chiminangos, Meléndez, La Flora, Prados del Norte, Vipasa, Pampalinda, Cañaveralejo, El Refugio, Tequendama, Alto Jordán y Limonar. Esta labor, según reiteró la Alcaldía, está diseñada para obtener información de primera mano acerca del estado de las casas y la realidad que enfrentan las familias damnificadas, permitiendo así identificar con mayor precisión las necesidades de quienes se han visto más afectados por el movimiento sísmico.

Las jornadas de caracterización se fundamentan en visitas directas y el contacto con los residentes de cada sector, lo que le permite a la Administración obtener una visión clara e inmediata del nivel y tipo de daños. El proceso está liderado exclusivamente por personal autorizado y especializado, garantizando así la veracidad y confidencialidad de la información recopilada.

La Alcaldía, además, ha insistido en que estas acciones institucionales no serán puntuales, sino que forman parte de una estrategia sostenida para ampliar la cobertura de atención y apoyo. Con ello buscan llegar a la mayor cantidad posible de familias afectadas en los distintos barrios de Cali, otorgando acompañamiento e identificando los casos prioritarios para la gestión de ayudas y soluciones pertinentes.

En suma, la caracterización de las familias afectadas por el sismo no solo contribuye a dimensionar la magnitud de las afectaciones, sino que sienta las bases para que la respuesta institucional sea más efectiva y alineada con las reales necesidades de la ciudadanía caleña.

¿Qué es la caracterización de las familias afectadas tras un sismo?

La caracterización consiste en la recolección sistemática y directa de información sobre las condiciones de las viviendas y las necesidades de los hogares que sufrieron daños por un sismo. En Cali, este proceso lo realizan funcionarios autorizados de la Alcaldía, mediante visitas casa por casa en los sectores impactados, permitiendo conocer de manera precisa el tipo de afectaciones y ajustar la respuesta institucional.

¿Cuáles son los barrios priorizados para la caracterización de familias en Cali por el terremoto?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, los barrios programados para la jornada de caracterización incluyen Capri, Chiminangos, Meléndez, La Flora, Prados del Norte, Vipasa, Pampalinda, Cañaveralejo, El Refugio, Tequendama, Alto Jordán y Limonar. La selección de estas zonas responde al impacto reportado y busca identificar a las familias que requieren atención prioritaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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