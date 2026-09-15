Por: EL PILON SA

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En una operación conjunta llevada a cabo en la vereda El Cedro, perteneciente al municipio de Gamarra, sur del departamento de Cesar, tropas del Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, perteneciente al Clan del Golfo. El procedimiento, desarrollado mediante diligencias de allanamiento y registro, permitió identificar y detener a estos sujetos, quienes según los informes oficiales, operaban de manera activa en la región.

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Entre los capturados destaca alias Yogui, sindicado por las autoridades como el presunto coordinador logístico de la zona para esta estructura criminal. Según fuentes de inteligencia militar, alias Yogui ejercía control sobre municipios como Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde su papel central radicaba en la coordinación logística, la gestión de inteligencia delictiva y la administración de las finanzas del grupo armado organizado. La trayectoria criminal de este sujeto abarca más de veinte años. De acuerdo con la información recabada, en 2002 habría formado parte del Bloque Central Bolívar, perteneciente a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Posteriormente, en 2023, se vinculó al Clan del Golfo bajo la orientación de alias Mendoza y, para el 2025, habría asumido la jefatura logística, convirtiéndose en persona de confianza de alias Diomar o Firma, máximo cabecilla de la subestructura en esa región.

La intervención militar permitió también la captura de alias Juan o Rolo, señalado de cumplir funciones de inteligencia criminal para la organización. El informe presentado por las autoridades precisa que ambos capturados eran responsables de transportar y vigilar el material de guerra utilizado tanto para intimidar a la población civil como para llevar a cabo acciones extorsivas dirigidas a comerciantes y ganaderos del sur del Cesar.

Durante el registro a la vivienda de los señalados, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver de calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal de calibre 12 milímetros, así como radios de comunicación y teléfonos celulares. Todo el material decomisado, al igual que los capturados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y deberán responder ante un juez de control de garantías por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Yogui y cuál ha sido su papel dentro del Clan del Golfo?

Alias Yogui es señalado por las autoridades como el coordinador logístico de zona dentro de la Subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. Con una trayectoria criminal que supera las dos décadas, se sabe que inició su participación en el extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2002, para luego vincularse en 2023 al Clan del Golfo bajo el mando de alias Mendoza. Su papel central ha sido la gestión de logística, inteligencia criminal y finanzas en municipios estratégicos del sur del Cesar.

¿Qué armas y elementos incautaron tras la captura de los presuntos miembros del Clan del Golfo?

Durante el allanamiento realizado en la vereda El Cedro, las autoridades incautaron una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos, dos escopetas de fabricación artesanal calibre 12 milímetros, así como dispositivos de comunicación como radios y teléfonos celulares. Estas armas y elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos procedimientos judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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