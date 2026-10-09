Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde el lunes 19 de octubre, los habitantes de Ibagué deberán estar atentos a importantes modificaciones en el sistema de transporte público colectivo. De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Movilidad, fueron ajustados los recorridos de 14 rutas de buseta en diferentes sectores de la ciudad, buscando ampliar la cobertura y mejorar la conectividad para los usuarios.

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Las rutas que tendrán nuevos recorridos son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50, según lo revelado por la dependencia municipal. Esta decisión se adoptó tras un proceso en el que la Secretaría de Movilidad recibió múltiples solicitudes de parte de la comunidad y sostuvo diálogos con el gremio transportador, con el propósito de atender necesidades de desplazamiento que no estaban siendo cubiertas en la actualidad o que requerían ser optimizadas para facilitar el acceso a distintas zonas.

El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, explicó que el propósito central de estos cambios es brindar mayores alternativas de transporte adecuadas a las realidades de la población. Según el funcionario, ampliar la cobertura permitirá que más habitantes cuenten con opciones para llegar a sus destinos y, además, responde a la demanda de sectores específicos que manifestaban dificultades para conectarse con otras áreas de Ibagué.

Ante la entrada en vigencia de los nuevos recorridos desde el 19 de octubre, la Secretaría de Movilidad recomendó a los usuarios de estas rutas consultar previamente la información sobre los cambios. De esta manera, podrán organizar sus trayectos diarios sin contratiempos, minimizando la posibilidad de inconvenientes generados por la reorganización del sistema.

La medida, resultado del diálogo entre autoridades y el gremio de transporte, refleja la intención de promover un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades ciudadanas. Es fundamental que los usuarios permanezcan informados y consulten los mapas de los nuevos recorridos para evitar contratiempos. La información difundida por la Secretaría de Movilidad señala, además, que estos ajustes buscan no solo mejorar la conexión entre barrios, sino también contribuir al fortalecimiento de la movilidad en el interior de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de buseta que tendrán cambios en Ibagué y qué áreas cubrirán?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, las rutas que tendrán ajustes en sus recorridos urbanos son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50. Si bien no se detallan en el texto las zonas específicas, se enfatiza que los cambios buscan mejorar la conectividad y aumentar la cobertura en sectores que anteriormente presentaban dificultades de acceso al transporte público colectivo.

¿Por qué se decidió modificar varias rutas de buseta en Ibagué desde el 19 de octubre?

La modificación de los recorridos fue anunciada después de recibir múltiples solicitudes de la comunidad y tras realizar diálogos con el gremio transportador. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo de estos cambios es responder a las necesidades de los ciudadanos que requerían alternativas de desplazamiento y mejor conexión entre distintas zonas de Ibagué, optimizando así el acceso y la eficiencia del servicio de transporte público colectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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