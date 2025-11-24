Uno de los mayores problemas que tiene Transmilenio desde hace varios años es el tema de los colados, pues las personas buscan la manera de meterse a las estaciones del servicio público a como dé lugar, pero siempre y cuando no les toque pagar el valor del pasaje.

Eso desencadena un montón de problemas para el transporte en sí, como déficit en la operación, pocos buses para la cantidad de personas que hay, inseguridad y mucho más.

Ahora salió un video que ha llamado mucho la atención porque ya no solo se cuelan, sino que hay quienes se pasan de vivos y cobran un poco menos que el pasaje para dejar entrar personas a la estación.

Dicho video fue muy compartido en las redes sociales y deja ver cómo una mujer, que tiene saco azul y una pantaloneta rosada, cobra 2.000 pesos (1.200 menos que el pasaje) para abrirles la puerta de discapacitados a las personas, quienes pasan sin ningún tipo de restricción.

Este es el video en cuestión:

Lo llamativo es que igual las personas están pagando por entrar a la estación, lo cual abre la discusión de que si van a pagar, ya por qué no sacan esos 1.200 más y con eso ayudan a que el sistema sea mejor y aportar al bien común.

Lo cierto es que para 2026 igual se espera un aumento significativo, como pasa todos los años, precisamente porque por los colados hay costos que no se han podido saldar y eso crea un déficit en todo el sistema.

Ante esto, la recomendación es que las personas paguen su entrada siempre que van a usar los servicios del servicio público, pues al final con ese dinero es que se les hace mantenimiento a los buses, se les paga a los conductores y más para que la experiencia sea siempre mejor.

