La Selección Colombia atraviesa un momento clave en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Actualmente, el combinado nacional se ubica en la sexta posición de la tabla con 22 puntos, lo que le da un cupo directo a la cita mundialista. Sin embargo, el camino aún no está asegurado.

Para disipar cualquier duda y sellar su clasificación, la ‘tricolor’ deberá sumar al menos tres puntos en los partidos que disputará frente a Bolivia y Venezuela. Esa presión mantiene expectantes a los jugadores y, por supuesto, a los hinchas, que sueñan con ver a la ‘Sele’ nuevamente en el torneo más importante del planeta.

La expectativa no se limita al aspecto deportivo. La pasión por la Selección también ha causado creativas iniciativas por parte de empresarios que quieren contagiarse de la emoción.

Empresario bogotano promete regalar hamburguesas si la Selección Colombia clasifica

Un ejemplo de ello es el caso de Felipe Ruiz, dueño de XL Gourmet, un reconocido restaurante en Bogotá, quien sorprendió en redes sociales al anunciar una llamativa promoción: hamburguesas gratis si Colombia logra su clasificación.

Ruiz, conocido entre sus clientes como ‘Pipe’, compartió la noticia a través de un video en TikTok que rápidamente se volvió viral, superando las 23.000 reproducciones en menos de 24 horas. En el clip, el empresario dejó clara su promesa:

“Si ganamos, clasificamos al Mundial; y si clasificamos al Mundial, yo tiro la casa por la ventana. Todos los que vean el partido en las sedes de Castilla, Ciudad Montes o Modelia, van a recibir una hamburguesa gratis”, aseguró entusiasmado.

El anuncio desató una ola de comentarios entre los aficionados, quienes no solo celebraron la oportunidad de apoyar a la ‘Sele’ mientras disfrutan de una buena comida, sino que también lo vieron como un gesto de confianza hacia el equipo de Néstor Lorenzo.

Eso sí, como en toda promoción, el empresario aclaró que existen términos y condiciones específicos en cada punto de atención, además de precisar que la oferta aplica únicamente en las sedes con servicio a la mesa. La promoción tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, una vez finalice el partido.

Dayro Moreno vuelve a la Selección Colombia

Esta promoción coincide con otro motivo de emoción para los hinchas: el regreso de Dayro Moreno a la Selección. Con 39 años, el delantero de Once Caldas atraviesa un momento brillante en su carrera, al punto de ser el máximo goleador histórico del fútbol colombiano con 367 anotaciones, conseguidas vistiendo camisetas de clubes como Atlético Nacional, Junior, Millonarios, Tijuana y Paranaense.

Actualmente, también es el goleador de la Copa Sudamericana, lo que lo mantiene vigente como una de las figuras más destacadas del balompié cafetero.

Así, la clasificación de Colombia no solo representa una ilusión deportiva, sino también un motivo de unión en torno a iniciativas como la de XL Gourmet, que buscan fortalecer la fiesta futbolera y hacer de cada partido una verdadera experiencia compartida.

