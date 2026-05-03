El crimen del judío ortodoxo Nachum Israel Eber continúa generando interrogantes sobre su presencia en Colombia y las circunstancias que rodearon sus últimos meses de vida antes de ser asesinado en Bogotá.

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El hombre ortodoxo, integrante de la comunidad jasídica Belz en Brooklyn, llegó al país sudamericano con un objetivo personal muy claro: encontrar una nueva esposa tras su divorcio. Sin embargo, con el paso del tiempo, su permanencia en Colombia empezó a generar inquietudes entre quienes lo conocieron.

La revelación la hizo el New York Post, pero eso ha provocado muchas reacciones en Colombia y Estados Unidos, donde muchos aseguran que es muy turbio que este hombre de 51 años hubiera destinado su tiempo a buscar una mujer mucho más joven que él solo con el fin de hacerla su esposa.

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La revelación la hizo su amigo Yosef Matheron, quien dijo al periódico estadounidense que Eber viajó inicialmente atraído por conexiones religiosas y por la posibilidad de conocer mujeres interesadas en formar una familia dentro del judaísmo. Tras el fracaso de su breve matrimonio con una joven colombiana de 18 años, decidió quedarse en el país pese a las advertencias de su círculo cercano.

Ese periodo posterior a la ruptura es el que hoy despierta más preguntas.

Matheron relató que Eber comenzó a tener repetidos problemas de seguridad. En varios lugares donde se hospedó sufrió robos o situaciones sospechosas, algo que llamó la atención de quienes lo acompañaban.

El amigo incluso cree que pudo convertirse en blanco de un “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que delincuentes identifican previamente a extranjeros que aparentan tener recursos económicos.

“Yo le decía: ‘Esto no es Nueva York’”, recordó, explicando que el estadounidense llamaba fácilmente la atención por su vestimenta religiosa tradicional y por hablar en yiddish, hebreo e inglés en espacios públicos.

El último contacto con familiares ocurrió el 21 de abril, cuando se mostró optimista sobre su futuro. Días después, su cuerpo fue hallado dentro de un armario abandonado, en un crimen que evidenció extrema violencia.

Las autoridades colombianas analizan cámaras de seguridad, movimientos financieros y posibles contactos recientes para establecer si el asesinato estuvo relacionado con un robo, una trampa premeditada o personas que conoció durante su estadía.

Lo cierto es que el caso mezcla elementos personales, culturales y de seguridad que han convertido la investigación en una de las más impactantes recientes en Bogotá.

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