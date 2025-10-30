Este puente festivo será la oportunidad perfecta para quienes buscan un plan diferente en Bogotá. Del 1 al 3 de noviembre se llevará a cabo la octava edición del Festival Los Insaciables, un evento gastronómico que rinde homenaje a los sabores que identifican a los colombianos. La cita será en Compensar de la Avenida 68, con entrada libre para el público, según informaron los organizadores.

En esta edición, el festival promete una experiencia que mezcla tradición, música y sabor. Uno de los mayores atractivos será el plátano maduro más grande de Latinoamérica, con una extensión de 25 metros cubiertos de bocadillo y queso derretido, una muestra simbólica del gusto nacional por las preparaciones que evocan hogar y familia.

Más de 20 restaurantes participarán en la feria gastronómica, ofreciendo platos típicos que recorren el mapa culinario del país: desde ajiacos y sancochos, pasando por la lechona tolimense, las tradicionales picadas y el choripán llanero, hasta nuevas propuestas como cortes de carne al barril. Tampoco faltarán los postres que endulzan cualquier reunión, entre ellos las fresas con crema y los crepes artesanales, según comunicó la organización del evento.

Además de la comida, el festival contará con una zona Beer Garden, pensada para disfrutar de una buena conversación y música en vivo. Las actividades familiares también tendrán su espacio con los tradicionales juegos colombianos, como las carreras de costales, la cucharita y el reto de la gallina ciega, que evocan la infancia y las celebraciones de barrio.

El Festival Los Insaciables nació como una iniciativa de un grupo de amigos —Ali, Pollo, Pipe y Jao— apasionados por la comida callejera y tradicional. Recorren el país en busca de los mejores sabores y de las historias detrás de quienes los preparan, impulsando así a los emprendedores gastronómicos que mantienen vivas las raíces culinarias colombianas.

Para quienes buscan un plan distinto, este festival se perfila como una invitación a celebrar lo que une a los colombianos: la comida, la música y la alegría compartida alrededor de la mesa.

