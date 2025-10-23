Un nuevo caso de presunto abuso dentro del colegio Codema, en la localidad de Kennedy, ha causado conmoción entre padres y estudiantes. El plantel tuvo que ser evacuado en horas de la mañana de este 23 de octubre, después de conocerse la denuncia sobre una menor de grado séptimo que habría sido agredida por varios compañeros.

Sigue a PULZO en Discover

Las primeras versiones señalan que la víctima sería hija de un miembro de la fuerza pública. Tras la denuncia, la Secretaría de Educación de Bogotá activó la ruta de atención integral con el fin de garantizar el acompañamiento psicológico y legal tanto para la menor como para su familia. La entidad también informó que adelanta las verificaciones correspondientes en coordinación con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

(Vea también: Se les complicó el regreso a casa a miles de bogotanos; cierre en Transmilenio por protestas)

Al respecto, la Secretaría expresó su rechazo ante cualquier forma de violencia dentro de los entornos educativos y reiteró que “la prioridad es brindar atención integral a quienes pudieran verse afectados, asegurando el debido proceso en el marco de la ley”. Asimismo, insistió en que se revisarán los protocolos de seguridad y convivencia dentro de la institución.

Lee También

Sin embargo, este no sería el primer caso de abuso reportado dentro del mismo colegio. Cabe mencionar que en julio pasado una madre denunció que su hija también habría sido víctima de agresión en las instalaciones del Codema. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, pero los padres aseguran que las medidas adoptadas fueron insuficientes para prevenir nuevos incidentes.

(Vea también: Primer Congreso de la Bogotaneidad: un encuentro que une identidad, cultura y ciudadanía)

Además, otro caso reciente ha encendido aún más la indignación. El testimonio de Nohemy, madre de un niño de 7 años que fue víctima de un intento de abuso dentro de los baños del colegio. “El niño fue para el baño y se le metieron unos estudiantes de bachillerato que le empezaron a decir obscenidades, que lo iban a penetrar, que le iban a hacer muchas cosas”, relató la mujer. Según contó, su hijo logró resistirse y escapar, aunque nadie acudió a ayudarlo pese a sus gritos.

Lee También

Padres de familia y comunidad educativa exigen a las autoridades distritales una investigación profunda y sanciones ejemplares. Los acudientes piden también reforzar la vigilancia y acompañamiento dentro del colegio, pues temen que existan más víctimas que aún no se atrevan a denunciar.

* Pulzo.com se escribe con Z