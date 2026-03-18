Bogotá amanece con el corazón arrugado tras conocerse los detalles del asesinato de Néstor Harry Acosta Leal, el hombre de 43 años que perdió la vida en la tarde del pasado lunes 16 de marzo. Aunque inicialmente las autoridades contemplaron la hipótesis de un sicariato, cámaras de seguridad del barrio Salitre, en el occidente de la ciudad, dieron un giro dramático a la investigación: a Néstor lo mataron por robarle el celular.

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Acosta Leal no era un desconocido para la administración pública. Era un respetado funcionario de la Dirección de Planeación del Acueducto de Bogotá, donde trabajó por más de dos décadas. Su muerte, ocurrida a plena luz del día (2:13 p. m.) en el paradero de la Avenida Esperanza, ha desatado una ola de indignación por la desbordada inseguridad en la capital.

Las grabaciones, que ya están en manos de la Policía Metropolitana de Bogotá, son contundentes. En ellas se observa cómo Néstor Harry esperaba el transporte público mientras revisaba su teléfono. En cuestión de segundos, fue abordado por un delincuente de camisa clara, mientras un cómplice lo esperaba en una motocicleta negra.

Tras un forcejeo por resistirse al hurto, el criminal accionó su arma de fuego. Acosta recibió al menos dos impactos de bala y quedó tendido en el asfalto. Testigos del sector relataron a Citytv que, pese a que el hombre permaneció con vida varios minutos, la ambulancia nunca llegó a tiempo, lo que habría sellado su trágico final.

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En la noche de este martes, el punto exacto del crimen se llenó de velas y flores. Familiares y compañeros del Acueducto realizaron un homenaje póstumo donde el dolor se transformó en denuncia. Brian, ahijado de la víctima, expresó el sentimiento de orfandad que embarga a los bogotanos: “Hoy es Harry, pero cualquier persona que sale a trabajar podría estar aquí. Estamos abandonados”.

Por su parte, Sebastián Pardo, sobrino de Néstor, envió un mensaje directo a la conciencia ciudadana y a las autoridades: “Un celular o un computador que se roben no les va a cambiar la vida a los delincuentes, pero sí destruye la de cientos de personas”. Acosta deja una esposa y dos hijos.

La directora de la Empresa de Acueducto, Natasha Avendaño, se pronunció lamentando la pérdida de uno de sus colaboradores más antiguos. “Lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero. A su familia y amigos, mi abrazo de solidaridad”, indicó la funcionaria en representación de los 3.500 empleados de la entidad que hoy están de luto.

Este crimen se suma a una racha violenta en la localidad de Teusaquillo y alrededores, donde los residentes exigen medidas urgentes ante lo que consideran un “asedio” de bandas de atracadores en moto.

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