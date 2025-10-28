La Fiscalía confirmó la judicialización de Marcela Mendoza, una mujer oriunda de Aracataca, Magdalena, señalada de lanzar a su hija de 10 meses al río Arzobispo, afluente que conecta con el río Bogotá, el pasado lunes 27 de octubre.

La mujer fue trasladada junto con la menor a un centro asistencial para verificar posibles complicaciones de salud a causa del contacto con el agua contaminada. Aunque ambas se encuentran estables, la madre enfrenta un proceso penal tras la decisión de un juez que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó a Mendoza el delito de tentativa de homicidio, cargo que la mujer no aceptó. En redes sociales circularon videos grabados por la comunidad de Suba, donde testigos pedían auxilio para rescatar a la madre y su hija del río.

En diálogo con CityTv, el subintendente Cristian Ortiz, del CAI La Gaitana, relató cómo intervino para salvar a la bebé: “Lo que hice fue lanzarme al río junto con mi compañero. La niña me miró con los ojos abiertos, como dándome las gracias. Luego entregué a la menor a mi compañero y fui a rescatar a la madre”.

Según la investigación, la mujer habría llegado al afluente con la bebé en brazos y, de manera repentina, la arrojó al río antes de lanzarse ella misma.

De acuerdo con la página oficial de Función Pública, el artículo 103 del Código Penal colombiano establece que la pena por homicidio oscila entre 13 y 25 años de prisión. En casos de tentativa, el artículo 27 dispone que la condena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni superior a las tres cuartas partes del máximo. Así, Mendoza podría enfrentar una pena de hasta 12 años de cárcel.

Hasta el momento, se conoce que la bebé permanece bajo observación médica tras un procedimiento para extraerle líquido de los pulmones y será puesta bajo protección del ICBF.

