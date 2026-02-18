Un nuevo episodio de intolerancia vial quedó registrado en video en Bogotá, luego de que un taxista le cerrara el paso de manera reiterada a un conductor de un carro particular en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre la NQS (avenida Norte-Quito-Sur), una de las arterias más transitadas de la capital, y fue difundido en redes sociales por el periodista conocido como ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo.

Este es el momento:

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, se observa cómo el conductor del taxi le cierra el paso al vehículo particular sin que se conozca, hasta el momento, qué originó la confrontación.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el taxista parece actuar de manera insistente contra el otro conductor, bloqueándole el carril e impidiéndole avanzar con normalidad. El video no muestra el inicio del altercado ni el desenlace del mismo, por lo que no es posible establecer responsabilidades o causas concretas del comportamiento.

Tampoco se evidencia una agresión física directa ni la intervención de autoridades de tránsito, aunque la actitud del taxista ha sido interpretada por usuarios como un acto claro de intimidación y riesgo en la vía.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los involucrados interpuso una denuncia formal ni si el caso fue atendido por agentes de movilidad.

Intolerancia vial, un problema recurrente en Bogotá

Este tipo de episodios vuelve a poner en evidencia el problema de la intolerancia vial en Bogotá, una situación que con frecuencia queda registrada en cámaras de seguridad, celulares y dispositivos instalados en vehículos.

Expertos en movilidad han advertido que este tipo de conductas no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también puede derivar en sanciones económicas, comparendos e incluso consecuencias penales si se comprueba una conducta agresiva o peligrosa.

Las autoridades han reiterado el llamado a la prudencia, al respeto por las normas de tránsito y a evitar confrontaciones en la vía, recordando que cualquier conflicto debe ser manejado a través de los canales institucionales y no mediante actos que pongan en peligro la vida de otros conductores.

