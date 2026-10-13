Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Mayor desarrolla el Laboratorio de Transformación Cultural en la carrera Décima, entre las calles 6 y 13, con el objetivo de modificar los comportamientos ciudadanos frente a la gestión de residuos. Según información oficial de la Alcaldía, esta estrategia se basa en la cocreación, la participación ciudadana, la mediación artística y la articulación de distintas entidades para lograr un cambio sostenible en la ciudad.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), el corredor de la carrera Décima enfrenta tres problemas principales: la deficiente separación de materiales aprovechables en el espacio público, la frecuente disposición de residuos fuera de los horarios establecidos y la baja separación en la fuente tanto en hogares como en comercios. Ante esta situación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Promoambiental colaboran en la recuperación de espacios y el mejoramiento de la disposición de basuras para transformar el entorno urbano.

La iniciativa exige la participación de toda la ciudadanía. Entre las recomendaciones que entrega la administración distrital están reportar puntos críticos de basura a través de la línea 195, consultar horarios de recolección y sacar los residuos solo en los horarios permitidos, especialmente en la zona comercial del centro donde la recolección ocurre tres veces al día. Además, en caso de requerir el servicio de recolección de escombros, los ciudadanos pueden comunicarse por la línea 110.

El distrito, siguiendo acuerdos con la comunidad, ha implementado cuatro líneas de acción, según reportes oficiales. Estas incluyen jornadas pedagógicas lideradas por la Secretaría de Integración Social, enfocadas en el diálogo sobre residuos con habitantes de calle; el concurso ‘La Décima de las Oportunidades’ entre centros comerciales, orientado a mejorar la entrega y separación de materiales aprovechables; la intervención física en la Plaza de La Mariposa, con la instalación de cajas para facilitar la disposición adecuada de basuras; y el reverdecimiento del separador de la Décima, liderado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La experiencia de la carrera Décima se suma a otras estrategias de cultura ciudadana, como ‘La Basura a Tiempo’, que han llevado a la participación de más de 5.000 personas en las 19 localidades urbanas de Bogotá, según datos distritales. La administración continúa promoviendo conductas responsables que permitan reducir la suciedad en el espacio público, fortalecer la separación en la fuente y construir una ciudad más incluyente y ordenada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza Bogotá para mejorar la gestión de residuos en la carrera Décima?

Bogotá desarrolla el Laboratorio de Transformación Cultural en la carrera Décima mediante estrategias centradas en la participación ciudadana, la educación y la recuperación física de espacios. Entre las acciones están las jornadas pedagógicas, concursos para incentivar el reciclaje en centros comerciales, intervenciones de embellecimiento y dotación de infraestructura para la disposición adecuada de basuras, de acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor y la UAESP.

¿Cuáles son los principales problemas identificados sobre residuos en la carrera Décima?

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), los mayores desafíos en la carrera Décima incluyen la falta de separación de materiales aprovechables, la disposición de basura fuera de los horarios programados y la baja separación en la fuente por parte de hogares y comercios. Estos problemas impactan la limpieza y el orden del corredor central de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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