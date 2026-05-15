Hay preocupación en la familia de Isabella Bohórquez, una joven de 18 que estudia Medicina en la Universidad de la Sabana. La joven desapareció en Chía y sus papás están bastante angustiados por su paradero.

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De acuerdo con lo que se ha reportado en redes sociales, es estudiante de tercer semestre e hija de un profesor de dicha institución de educación superior, cuyo campus está en el municipio aledaño a Bogotá.

Detalles de la estudiante de la Universidad de la Sabana desaparecida

Según los detalles del reporte, la joven estaba con el uniforme de su facultad y se le vio sobre las 10:52 de la noche en un bar llamado Amaru, en Chía. Presuntamente, se encontraba con dos hombres desconocidos.

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Los compañeros de universidad habrían afirmado que la vieron en mal estado y con un comportamiento inusual. Desde entonces, tanto amigos como familiares no han sabido de ella y piden colaboración.

Gente! Por favor darle difusión a este mensaje. Ella Isabella Bohorquez 18 años, estaba vestida con el uniforme de la facultad de medicina, de la Sabana, es hija de un profesor de la universidad estudia 3 semestre Ayer la vieron en el Bar Amaru de chia entrando a las 10:52… pic.twitter.com/k9aAyGnQgR — ⭐Mc Papi ⭐ (@ElPablanguitas) May 15, 2026

¿Qué hacer cuando alguien desapareció en Bogotá o municipios cercanos?

En Bogotá y municipios aledaños como Chía, las autoridades insisten en actuar inmediatamente ante una desaparición. La Secretaría de Seguridad de la capital recordó que no se debe esperar y la denuncia se puede hacer inmediatamente ante las entidades competentes.

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Además, advirtió que las primeras horas “son cruciales para la búsqueda” y que ninguna entidad puede exigir esperar 24, 48 o 72 horas para recibir denuncias. Según datos divulgados por la Policía de Bogotá y Medicina Legal, la capital registró 2.944 casos de desapariciones durante 2019, mientras ocho de cada diez reportes recientes corresponden a menores de edad.

Pasos recomendados para reportar a una persona desaparecida:

Llamar inmediatamente a la Línea 123.

Solicitar el mecanismo de búsqueda urgente.

Acudir a Medicina Legal para registrar el caso en Sirdec.

Entregar fotografías recientes, descripción física y prendas usadas.

Denunciar formalmente ante la Fiscalía.

Revisar cámaras cercanas y rutas frecuentes.

Las autoridades también recomiendan evitar publicar números personales en redes sociales para impedir extorsiones. En municipios cercanos, como Chía y Cajicá, varios casos recientes han reactivado alertas ciudadanas sobre desapariciones y demoras durante búsquedas familiares.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá recalca que cualquier ciudadano puede activar la búsqueda, incluso amigos, vecinos o docentes. También piden conservar mensajes, videos, registros telefónicos y ubicaciones recientes, porque esos elementos ayudan a reconstruir movimientos, acelerar búsquedas y posibilidades de encontrar desaparecidos.

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