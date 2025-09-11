El 9 de septiembre, Bogotá recibió los primeros seis vagones del que será el primer tren del metro. Esta llegada marca un hito significativo para la capital, que avanza en su proyecto de movilidad masiva. Estos elementos, que conforman una de las 30 unidades que circularán por la línea 1, son una muestra tangible de la obra que promete transformar el transporte público de la ciudad.

Aún queda un largo camino por recorrer para que el sistema de metro esté completo. De los 30 trenes que operarán en total, solo ha llegado el primero. Esto significa que la ciudad aún espera la llegada de 29 trenes más, lo que se traduce en un total de 174 vagones adicionales. Cada uno de estos trenes estará compuesto por seis vagones, sumando una capacidad considerable para atender la alta demanda de pasajeros que se proyecta en la ciudad.

