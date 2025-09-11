El primer tren del metro de Bogotá ya está parqueado en la capital, tras partir de Cartagena el pasado 5 de septiembre.

Llegó en un convoy de seis vagones transportados en tractocamiones de 35 metros, avanzando a baja velocidad y bajo estrictas medidas de seguridad coordinadas por la Policía y las Fuerzas Militares.

El recorrido, de más de 1.000 kilómetros, incluyó paradas estratégicas para reducir el impacto en la movilidad nacional, especialmente en corredores como la Ruta del Sol.

Actualmente, el tren está en el patio taller de Bosa luego de ingresar por la calle 13, una de las vías más importantes de la ciudad.

El traslado formó parte de un operativo logístico que replicó previamente un simulacro en la ciudad, con el fin de anticipar puntos críticos en avenidas principales.

Este tren es el primero de los 30 que conformarán la Línea 1, compuesta por 24 kilómetros, 16 estaciones y diseñada para beneficiar a cerca de 2,9 millones de ciudadanos en varias localidades.

Los trenes, totalmente eléctricos y fabricados en China por CRRC Corporation Limited, cuentan con un sistema de control automático que garantiza seguridad y eficiencia. Según la Alcaldía, las pruebas dinámicas iniciarán en mayo de 2026, mientras las obras del sistema superan ya el 60 % de avance.

