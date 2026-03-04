El Concejo de Bogotá dio luz verde a un nuevo acuerdo que creará las llamadas Zonas Libres de Drogas y Alcohol en la capital. La medida prohíbe el consumo de estas sustancias en parques y en los alrededores de colegios, dentro de un perímetro de 100 metros, entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche. El Distrito contará con seis meses para poner en marcha la reglamentación y definir cómo se hará el control en los puntos establecidos.

La iniciativa fue promovida por el concejal Andrés Barrios y Rolando González, quienes sustentaron el proyecto con cifras del Observatorio de Convivencia Escolar. Según ese informe, durante 2025 se reportaron 9.285 alertas relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas en 750 colegios de la ciudad. Una parte significativa de los casos se presentó en actividades internas y otra en entornos externos a las instituciones educativas.

De acuerdo con los datos expuestos en el Concejo, las localidades más impactadas por estos reportes son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, territorios que reúnen más de la mitad de las situaciones registradas. Para los cabildantes, este panorama justifica una intervención focalizada en las zonas donde estudian y permanecen niños y adolescentes.

Los promotores del acuerdo insistieron en que la norma no busca estigmatizar ni criminalizar a las personas que consumen. Barrios señaló que la intención es fijar límites claros en espacios frecuentados por menores y responder a las preocupaciones de familias que reclaman entornos más seguros para la recreación y la permanencia escolar.

A su turno, el presidente del Concejo, Humberto Amín, explicó que la restricción operará únicamente en puntos previamente delimitados por la Administración distrital. También aclaró que portar la dosis personal para uso propio o médico no será motivo de sanción, siempre que no se esté consumiendo dentro del área restringida.

Con esta decisión, el cabildo capitalino apuesta por establecer reglas específicas en los alrededores de los colegios y parques más concurridos. Ahora, la responsabilidad pasa a la Alcaldía, que deberá definir los mecanismos de señalización, pedagogía y vigilancia para que la medida entre en vigencia dentro del plazo fijado.

