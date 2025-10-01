En la mañana de este miércoles, se conoció un documento (firmado el 29 de septiembre —dos días atrás—) en el que desde la Alcaldía le confirma a Ocesa que aún no cuentan con todos los permisos para poder hacer el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá, el próximo 7 de julio. Esto significa que el concierto aún no está autorizado en primera instancia.

En este documento, la administración local señala que, a la fecha, los organizadores no contaban con 4 de los 9 requisitos que se deben cumplir para hacer un espectáculo de tal magnitud.

Los 4 requisitos pendientes son el concepto del Idiger, Bomberos, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana.

Por otro lado, los organizadores sí habían cumplido con otros certificados, el concepto de la Alcaldía local y de la Secretaría de Salud, lo que da esperanzas de que todo pueda estar en regla pronto.

En el documento, compartido por el periodista Melquisedec Torres, se lee claramente que una de las resoluciones es “negar” la realización del concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro.

NO fue autorizado por el Distrito el concierto de la banda Guns & Roses programado para el 7 de octubre en @Bogota; la decisión no está en firme, los organizadores podrán presentar los recursos legales para buscar la aprobación.

De los requisitos pendientes, el que más provoca preocupación y comentarios es el del Idiger, pues fue este el que impidió que se hiciera el concierto de Kendrick Lamar.

Concierto Guns N’ Roses en Bogotá no está cancelado

Desde Ocesa aún tienen fe en que el concierto sí se pueda hacer. En la mañana de este miércoles primero de octubre, Luz Ángela Castro, directora general de esta empresa de eventos, confirmó en W Radio que aún no están todos los permisos para el concierto de los Guns N’ Roses, pero confirma que sí los “habrá”.

“Estamos en esa fase del proceso. Tendremos permiso”, ratificó Luz Ángela Castro, confiando en que antes del martes 7 de octubre, día del concierto, todo estará listo para que no se repita lo que pasó el pasado fin de semana en el concierto de Kendrick Lamar, cuando los asistentes enteraron que no había ‘show’ en la fila.

