Luego de lo sucedido en el concierto de Kendrick Lamar, que fue cancelado cuando había una fila extensa esperando por entrar al Vive Claro, hay mucha preocupación por lo que puede pasar con el próximo gran concierto que se hará en ese escenario: el ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’, concierto de Guns N’ Roses que se vivirá el próximo 7 de octubre en Bogotá.

El director del Idiger -entidad que ha sido señalada porque fue la que no autorizó el concierto de Kendrick Lamar porque no estaban en regla todos los documentos- señaló en W Radio en qué va el proceso para el concierto de la banda de hard rock.

“Tengo entendido que ellos (los organizadores) radicaron el viernes en la plataforma, hacia las horas de la tarde. Estamos haciendo la revisión de toda la documentación para podernos pronunciar el día de hoy y dar la información a los que están desarrollando el trámite, a la opinión pública y el resto de entidades”, dijo.

Esto obligó a una reflexión de Julio Sánchez Cristo, quien criticó que las personas encargadas de hacer este tipo de trámites los hagan encima de la fecha, teniendo en cuenta que el Idiger es una entidad que atiende muchos eventos masivos y que, dado a la magnitud de un evento como un concierto, estos trámites deberían hacerse con mucha antelación. Así lo dijo:

Luego de esa entrevista, Escobar se reunió con Luz Ángela Castro, directora de Ocesa (empresa encargada del concierto de Kendrick Lamar, Guns N’ Roses y accionista en el Vive Claro). Al finalizar dicha conversación, en declaraciones a Noticias Caracol, ella manifestó:

“Los fans de Guns N’ Roses pueden estar tranquilos porque estamos trabajando para tener todo en regla de la mano de la administración de la ciudad y tenemos claro todo el proceso. El acuerdo es que daremos toda la tranquilidad y garantías para la celebración del concierto de Guns N’ Roses prevista para el martes 7 de octubre”, expresó Castro.

También añadió que la intención de dicha reunión es era “verificar el debido procedimiento para evitar que, en cualquier caso, se repita lo del sábado. Se ratifica que el Vive Claro cumple con las condiciones de seguridad y todos los estándares para la celebración del evento. Concluyendo la reunión de hoy, estamos con el panorama y la ruta clara y tendremos las condiciones para la confirmación de la celebración del concierto de Guns N’ Roses“.

Y es que desde que comenzaron los conciertos en el Vive Claro, las personas han manifestado su intriga por las condiciones de ese escenario para recibir eventos masivos, pues en algunos videos se ve el movimiento de algunas luces o de la estructura.

El director del Idiger, en W Radio, había expresado que es “importante aclarar que cada concierto y cada evento, así sea en el mismo escenario, tiene condiciones logísticas y de montaje diferenciales“, razón por la que siempre se debe hacer una revisión “exhaustiva y eso depende de la documentación oportuna y completa que entreguen los organizadores”.

Así las cosas, aunque el Idiger no ha otorgado los permisos necesarios para que en el concierto de Guns N’ Roses no se repita lo del Kendrick Lamar, desde Ocesa aseguran que con la reunión de este lunes, el panorama es mucho más claro para que todo esté listo antes del 7 de octubre, día en el que más de 30.000 personas esperan vibrar con una de las bandas de hard rock más importante de la historia.

