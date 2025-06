Una de las bandas más emblemáticas del rock mundial vuelve a encender los escenarios colombianos. ‘Guns N’ Roses‘ ha confirmado dos presentaciones imperdibles en el país como parte de su gira internacional ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’, una celebración del legado musical que los ha mantenido vigentes durante más de tres décadas.

(Vea también: Primera vez (hace 30 años) de Guns N’ Roses en Colombia fue más dura que su rock)

¿Cuándo se presentará Guns N’ Roses en Colombia?

El primer encuentro será el próximo 7 de octubre en Bogotá, donde Axl Rose, Slash y Duff McKagan llegarán al Vive Claro Distrito Cultural, un espacio que se prepara para recibir una verdadera fiesta de rock. La capital colombiana ha sido testigo de momentos inolvidables con esta banda, desde aquel histórico concierto en El Campín en 1992 hasta las dos fechas que agotaron boletería en 2022. Esta nueva presentación promete ser un recorrido emocional por sus grandes éxitos y un reencuentro con generaciones enteras de fanáticos.

Pero eso no es todo. La gira también hará escala en Medellín, ciudad que vibrará nuevamente con la energía arrolladora de Guns N’ Roses el próximo 11 de octubre en el emblemático Estadio Atanasio Girardot.

Este escenario ya fue testigo del poderío de la agrupación en 2016, y ahora se prepara para otra noche histórica que seguramente quedará grabada en la memoria colectiva de los seguidores paisas.

El ‘tour’ ha recorrido los principales escenarios del mundo, incluyendo paradas en Japón, Australia, Alemania, Italia, Francia, Brasil y Estados Unidos, con presentaciones que han sido ovacionadas por la crítica y el público. La banda continúa demostrando por qué es un referente absoluto del hard rock, llevando sobre el escenario un repertorio que incluye himnos inmortales como ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘November Rain’, ‘Paradise City’ y ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, entre muchos otros. Temas que han marcado generaciones y que, aún hoy, logran encender multitudes con la misma fuerza del primer día.

Cada concierto de esta gira es una experiencia multisensorial que mezcla nostalgia, virtuosismo y potencia en vivo. La producción promete estar a la altura de lo que exige una leyenda del rock, con un despliegue técnico y artístico que hará vibrar cada rincón de los recintos donde se presenten. Además de sus clásicos, el grupo incluirá sorpresas y nuevas versiones que enriquecen la experiencia para los seguidores más fieles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Páramo Presenta (@paramopresenta)





Fechas clave para la boletería de Guns N’ Roses

Preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella:

Desde el lunes 10 de junio a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 12 de junio a las 9:59 a.m.

Venta general para todo el público:

A partir del miércoles 12 de junio a las 10:00 a.m.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster.co, por lo que se recomienda a los fanáticos estar atentos y preparados para adquirir sus boletas a tiempo, ya que se espera una alta demanda.

Con este regreso a Colombia, Guns N’ Roses ratifica su estrecho vínculo con el público nacional, que a lo largo de los años ha demostrado un amor incondicional por su música. Tanto Bogotá como Medellín se preparan para dos noches que quedarán en la historia, en las que el rock volverá a rugir con toda su fuerza. Una cita imperdible para los amantes del género

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.