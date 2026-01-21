Una nueva polémica envuelve al concejal ‘Fuchi’, luego de que en redes sociales circularan varios videos en los que se observa un fuerte altercado con la Policía en el barrio La Macarena, en el centro de la capital. En las imágenes se ve al cabildante, quien actualmente se encuentra suspendido por la Procuraduría General de la Nación, en medio de un grupo de motociclistas que, al parecer, participaban en piques ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

#BOGOTÁ| Vuelve y juega: concejal, Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, protagonizó un nuevo escándalo tras enfrentarse a policías que querían detener piques ilegales en el barrio La Macarena. pic.twitter.com/uNkyW25ArE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 21, 2026

Lee También

(Vea también: Piques ilegales en Bogotá: el desafío nocturno que enfrenta a barrios, autoridades y motociclistas)

Según lo que muestran los registros audiovisuales, los hechos ocurrieron cuando las autoridades llegaron al sector para dispersar las carreras clandestinas que se estarían realizando en la zona. En ese momento, el concejal habría intervenido para impedir el procedimiento policial, situación que elevó la tensión y derivó en una confrontación verbal entre los asistentes y los uniformados.

La presencia del corporado en el lugar y su aparente intento de frenar el operativo generaron críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su actuación, especialmente por tratarse de una actividad al margen de la ley. En los videos se escuchan discusiones y reclamos, mientras la Policía intenta retomar el control del sector y restablecer el orden.

Hasta el momento, el concejal ‘Fuchi’ no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si las autoridades abrirán una nueva investigación por estos hechos, que se suman a las controversias que rodean al cabildante bogotano.

* Pulzo.com se escribe con Z