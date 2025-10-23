Una curiosa situación ocurrió en la noche de este miércoles 22 de octubre en Bogotá, cuando dos carros estaban corriendo en unos piques ilegales, pero uno terminó siendo llevado por la grúa, lo que causó la risa de muchos internautas, quienes describieron el hecho como la parodia de la película de ‘Rápidos y furiosos’, ya que uno de los corredores resultó haciendo un papelón en el arranque, ya que fue bastante lento.

Es bien sabido que los piques ilegales en la ciudad son un flagelo para los habitantes de los barrios donde se llevan a cabo, debido al ruido y la inseguridad que ocasionan. Es por eso que las autoridades han tratado de combatir esta práctica. Sin embargo, no es una tarea fácil porque la cantidad de coches y motos que acuden a estos espacios es muy alta.

En el video publicado en redes sociales se observan los dos carros (un BMW rojo y un Volkswagen blanco) a punto de iniciar el pique, pero justo cuando indican la partida, el coche rojo tomó la delantera de inmediato, ya que el conductor del blanco parece falto de habilidades para conducir.

Lee También

Pero eso no fue todo, ya que en esa misma publicación se aprecia que el carro BMW terminó siendo llevado por una cama baja, lo que da a entender que debía estar siendo llevado para los patios, ocasionando un gran número de reacciones en X.

(Vea también: Freno a promotor de piques ilegales en Bogotá; autoridades tomaron drástica medida)

“Más furioso que rápido”, “Toretto sacando el carro de los patios“, “tan malo el del carro blanco, tremenda nave y arranca como un buñuelo”, “mucho ‘Rápido y furioso’ de estos pendejos” y “al que da el banderazo, lo deberían judicializar también”, son los comentarios presentes en el ‘post’.

¿Cómo denunciar piques ilegales en Bogotá?

Los piques ilegales representan un riesgo significativo para la seguridad vial y la tranquilidad de los habitantes de Bogotá, constituyendo una infracción grave que debe ser reportada a las autoridades. Para denunciar estas peligrosas prácticas, la ciudadanía cuenta con canales directos y accesibles que garantizan la recepción de la información para la pronta actuación de las entidades competentes. Es fundamental que los ciudadanos actúen de manera responsable e informen sobre la ubicación y el momento en que se presentan estas actividades.

Los bogotanos tienen varias vías para interponer su denuncia de forma efectiva. Pueden dirigirse directamente a la Secretaría de Gobierno o a la Secretaría Social, entidades que canalizan este tipo de reportes y coordinan las acciones de vigilancia y control. Adicionalmente, se ha dispuesto la línea 195, un servicio unificado de contacto con el Distrito que permite a los ciudadanos alertar sobre los piques ilegales de manera rápida y sencilla, asegurando que la información llegue oportunamente a los organismos encargados de restablecer el orden y la seguridad en las vías.

* Pulzo.com se escribe con Z