El mandatario de la capital colombiana y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, abrieron oficialmente este nuevo colegio público, que duró más de dos años en construcción y que requirió una inversión de más de 49.000 millones de pesos, señaló el Distrito.

La institución está ubicada en la localidad de Kennedy, del sur de Bogotá, más específicamente en la dirección carrera 69 # 9c 52, y beneficiará a los familias de los barrios Marsella, Multifamiliares La Paz, Villa Verónica I, El Ferrol y Reserva de las Américas.

Cómo es el nuevo colegio público del sur de Bogotá

El colegio Eloísa Garzón cuenta con un área de construida de 9.617 metros cuadrados, siete pisos iluminados, en los que se distribuyen 31 salones básicos, aulas especializadas, laboratorios, cocina con comedor, áreas verdes, zonas cubiertas destinadas para el descanso y jardines y huertas escolares.

Asimismo, en el último piso se encuentran instalados 54 paneles solares y sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, lo que lo convierte en una construcción amigable con el planeta.

Esta institución tiene una capacidad para atender 1.060 estudiantes, desde prejardín hasta grado 11. Es decir, podrá recibir a menores desde los tres años, pues cuenta con profesionales con alta experiencia en el trabajo con la primera infancia.

Este colegio público se suma al María Josefa Canelones, de más de 14.000 metros cuadrados, y a la nueva sede del María Currea Manrique, que también fueron inaugurados en lo corrido del 2025.

