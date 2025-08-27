El megapuente, como lo llama la Alcaldía de Bogotá en su comunicado, se está haciendo sobre la avenida Caracas y atravesará la calle 26 en el sentido sur-norte, en el centro de la ciudad. Es “todo un reto de ingeniería” por la técnica que se utiliza para su construcción.

Y es que la estructura no cuenta con columnas intermedias, sino que se construye a través de voladizos sucesivos, lo que permite mantener el flujo vehicular en ambos sentidos de la avenida Caracas durante toda la construcción, minimizando la interferencia en el tráfico y el contexto urbano, especialmente en el crucial sistema de transporte de Transmilenio, indicó el Distrito.

Esta misma técnica ya fue probada en el puente norte de El Pulpo y ahora se está aplicando en la construcción del puente sur, siendo estas obras complementarias para la primera línea del metro de Bogotá.

La estructura, compuesta por 40 segmentos prefabricados llamadas dovelas, se estima que tomaría aproximadamente un año en completarse. El espacio más largo sin apoyos será de 100 metros a cada costado y terminará de completarse con las barandas, los rieles del viaducto y la señalización.

Esta obra de ingeniería también influirá de manera destacada en la movilidad urbana, pues servirá como un importante nodo de integración y transporte en la capital colombiana, contribuyendo a su desarrollo sostenible.

¿Cuándo estará listo el metro de Bogotá?

La construcción de la primera línea, que como plataforma de transporte unirá Bosa con Chapinero, está en marcha y presenta avances significativos, guiados por un cronograma que proyecta su operación para marzo de 2028, aunque debería estar terminada en 2027.

Se tiene previsto que el primer tren llegue a Bogotá en septiembre de 2025, para que se dé inicio a las pruebas técnicas locales y en 2027 se espera contar con 24 kilómetros en marcha blanca, es decir, trenes circulando en pruebas sobre casi toda la línea.

