Sobre la calle quinta con carrera décima, en pleno centro de Bogotá, se dio el primer hallazgo. Un reciclador encontró allí una bolsa que contenía las partes de un cuerpo de una persona, lo que él decidió reportar de inmediato a la Policía, quienes llegaron hasta allí para tratar de revelar qué fue lo que ocurrió.

De acuerdo con Noticias Caracol, las autoridades, al acudir al llamado, se encontraron con que las extremidades de una persona estaban dentro de una bolsa. Sin embargo, lo más grave es que no estaba el cuerpo completo allí, sino que, probablemente, las demás partes se encuentren en otros paquetes y estén distribuidas en distintos puntos de la localidad de Santa Fe.

Justo cuando los grupos de investigación ya se encontraban en este punto de la capital colombiana, se toparon con otra grave situación a unas pocas cuadras de allí, pero con una persona sin vida, lo que levantó la alerta de la Policía y la Fiscalía.

#OjosDeLaNoche | Macabro hallazgo en el centro de Bogotá, donde encontraron partes de un cuerpo. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/IBvpJfJDVU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 28, 2025

Precisamente, se trata de un ciudadano muerto que fue puesto dentro de una maleta en la carrera décima con calle tercera en el sector de Las Cruces, en la misma localidad de Santa Fe, un acontecimiento que, debido a la ubicación, la fecha y el modo, posiblemente se trate de un hecho que esté relacionado.

La coronel Martha Ibagué le mencionó a ese medio que el cuerpo técnico de investigación está haciendo la recolección de información de videos de cámaras cercanas para esclarecer los hechos y si, probablemente, los dos crímenes tengan algún tipo de coincidencia.

