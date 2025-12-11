Los habitantes del sector La Estrella, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, están consternados por el violento ataque que dejó dos hombres muertos en las últimas horas.

El hecho ocurrió en un parqueadero ubicado en la carrera 18A # 64-04 sur, este miércoles 10 de diciembre.

De acuerdo con lo reportado por ‘Gato Noticias’, las víctimas estaban conversando dentro del parqueadero cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

La escena ocurrió de manera rápida y silenciosa. El reporte indica que los dos agresores llegaron en una motocicleta hasta el punto donde se encontraban las víctimas. En cuestión de segundos, el parrillero se bajó del vehículo, se acercó directamente a los hombres que dialogaban en el parqueadero y les disparó sin mediar palabra, recogió el mencionado periodista.

Tras accionar el arma en repetidas ocasiones, el atacante regresó a la motocicleta en la que lo esperaba su cómplice y ambos huyeron a toda velocidad por las calles del sector.

Luego del ataque, una de las víctimas quedó gravemente herida, pero alcanzó a ser trasladada al Hospital de Meissen. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, el ciudadano murió debido a la gravedad de las heridas causadas por los proyectiles, explicó el comunicador.

El otro hombre falleció de inmediato en el lugar de los hechos, por lo que la zona tuvo que ser acordonada durante varias horas mientras las autoridades judiciales llevaban a cabo los procedimientos de inspección técnica del cuerpo y recopilación de material probatorio.

Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las posibles hipótesis del ataque. Lo que sí se confirmó es que el CTI de la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, verificar si las víctimas habían recibido amenazas o estaban involucradas en algún tipo de conflicto, y recolectar información que permita identificar a los responsables.

También se espera que las autoridades analicen si este hecho tiene relación con otras acciones violentas registradas en la zona o si se trata de un ataque directo contra estas dos personas.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ser útil para identificar a los responsables del crimen y avanzar en el esclarecimiento del caso que hoy tiene en alerta a Ciudad Bolívar.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.