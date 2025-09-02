El asesinato de un menor de 17 años causa conmoción en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá. En el barrio Paraíso, una disputa por un balón de fútbol terminó en tragedia. Un crimen que recuerda el homicidio de Harold Aroca en Los Laches.

Según contó Maricela Zúñiga, madre de la víctima, a Citytv, todo comenzó cuando el balón de su hija cayó en una vivienda. La niña habría intentado recuperarlo, pero fue agredida verbalmente.

Por esta razón, su hermano de 17 años intervino y fue a reclamar por el maltrato a la niña. Luego, según el testimonio de la mujer, se desató una discusión y su hijo recibió varias puñaladas.

“Ella (la niña de 13 años) salió llorando y fue a ponerle la queja al hermanito. Yo me pregunto por qué no me esperó a mí. Mi hijo le llamó la atención y la otra persona lo agredió“, indicó Zúñiga.

En su relato cuenta que el tío del menor intentó auxiliarlo, pero una de las heridas fue letal y la víctima no resistió. “Su tío intentó socorrerlo, pero no pudo. Le cortaron la cara y le cortaron la mano (…) Y le dieron una puñalada en la parte del corazón”, agregó la ciudadana.

Señalados de crimen de adolescente de 17 años quedaron libres

Además, la testigo asegura que por el caso fueron capturados por la Policía un adulto y otro menor que estarían involucrados en el homicidio; sin embargo, los dos fueron dejados en libertad.

“Dejaron al papá libre y a los días me entero de que dejaron al otro menor libre. Hasta el momento dicen que todo está en investigación”, agregó Zúñiga, visiblemente afectada.

Pero la tragedia para la familia de la víctima no terminaría ahí porque la mujer aseguró que sufre acoso en redes sociales y estarían buscando involucrar a su hijo con el microtráfico.

“Los familiares de los señores se fueron de la cuadra y los que han quedado por las redes vinculan el asesinato de mi hijo con ollas que están alrededor. Y quieren hacerle creer a la gente que mi hijo era parte de una de ellas“, concluyó.

Este caso de violencia juvenil refleja la cruda realidad que vive Bogotá, especialmente en zonas vulnerables como Ciudad Bolívar. Se suma a hechos recientes que también han sacudido a la capital, como el asesinato de David Esteban Nocua, un joven de 16 años que fue apuñalado por dos compañeros de colegio en la localidad de Usme.

