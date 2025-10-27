Momentos de angustia y desazón fue lo que vivieron miembros de una familia en Bogotá con la pérdida de una perrita que es una compañía emocional importante para estas personas y sobre todo para su dueña, que fue la que vivió la angustia de su extravío, pues todo ocurrió en medio de un robo en el sector de Paloquemao, en la capital de la República, el pasado sábado 25 de octubre.

Ahora, todo volvió temporalmente a la tranquilidad con la aparición de la mascota. Su recuperación se dio gracias a una videollamada que hicieron extraños asegurando que la tenían en el sector de La Valvanera, en el municipio de Chía, Cundinamarca. En las imágenes mostraron en su poder a la perrita y uno de los hijos de la dueña acudió hasta el lugar para la entrega, lo que permitió que ella volviera a los brazos de su hogar.

Pulzo.com pudo establecer que el incidente se desencadenó cuando una mujer se dirigió a una eucaristía, estacionando su automóvil justo detrás de la reconocida plaza de mercado de Paloquemao, en Bogotá. La propietaria dejó a su mascota de avanzada edad, una perrita de raza frespúder de color blanco, sola dentro del vehículo.

Al concluir su culto religioso, la mujer regresó por su vehículo, un Kia Soul de color gris con placas MBN 506, llevándose la sorpresa que su carro había sido robado. Los delincuentes se llevaron el automóvil con la perrita de compañía dentro, sustrayendo así tanto el medio de transporte como la mascota.

Ahora, la perrita disfruta nuevamente de sus dueños y es un apoyo emocional importante para las personas a las que acompaña diariamente. Se desconoce si se pudo recuperar el vehículo.

