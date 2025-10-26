La inseguridad en Bogotá no da tregua y diariamente se presentan casos de hurtos que ponen en riesgo a la ciudadanía y atentan contra la tranquilidad de los diferentes barrios. Ahora, en el sector de Paloquemao se registró un hurto que tiene conmocionados a los miembros de una familia en la capital de la República.

Sigue a PULZO en Discover

Pulzo.com conoció que todo ocurrió cuando una señora dejó su carro parqueado para asistir a misa por detrás de la plaza de mercado de Paloquemao, muy conocida en Bogotá. Ella decidió dejar su mascota de compañía dentro del vehículo, la cual es una perrita frespuder blanca de avanzada edad, que es clave como acompañante emocional de sus dueños.

La mujer, al salir de la iglesia a recoger su carro y su mascota se encontró con la escena que seu vehículo, un Kia Soul color gris, de placas MBN 506, había sido robado con la perrita adentro, por lo que los delincuentes se la llevaron.

Para los miembros de esta familia es muy importante conocer el paradero del animal y del vehículo, por eso cualquier información que pueda ser otorgada se pueden comunicar al número 3102858540 en Bogotá. La perrita requiere cuidado especial ya que se encuentra en una avanzada edad y es muy apegada a sus dueños.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z